Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που κροκόδειλος τραβά άνδρα μέσα στο νερό – Τον κατασπάραξε μπροστά στα μάτια των παιδιών του

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας παρασύρεται από κροκόδειλο μπροστά στα έντρομα βλέμματα της οικογένειάς του στην Ινδονησία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail.

Ο 53χρονος Αριφούντιν βρισκόταν μαζί με τους συγγενείς του στον ποταμό Μπουλέτε στην επαρχία Νοτιοανατολικού Σουλαουέσι την Πέμπτη το απόγευμα, όταν το ερπετό του επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τον στο πόδι.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο πατέρας τεσσάρων παιδιών φώναζε από τους πόνους καθώς ο κροκόδειλος έκλεινε τα σαγόνια του πάνω του και τον τραβούσε μέσα στο νερό. Το βίντεο που καταγράφηκε απαθανατίζει τον Αριφούντιν να απλώνει απεγνωσμένα το ένα του χέρι ενώ παλεύει να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Κάποιοι χωρικοί βούτηξαν στα νερά για να βοηθήσουν, με τις φωνές πανικού να γεμίζουν τον αέρα, όμως ο άνδρας βυθίστηκε πριν καταφέρουν να τον προσεγγίσουν.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή του Wajo Regency γύρω στις 6 το απόγευμα, έπειτα από αναφορές για την επίθεση.

Όπως αναφέρουν οι διασώστες, αργότερα εντόπισαν τον κροκόδειλο να μεταφέρει το σώμα του θύματος μέσα στα λασπωμένα νερά, ωστόσο δεν μπόρεσαν να το ανασύρουν άμεσα.

Ο κροκόδειλος παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ώρες, κολυμπώντας σε κύκλους, πριν καταλήξει να ξεκουραστεί σε μια όχθη περίπου ένα μίλι μακριά από το σημείο της επίθεσης. Οι κάτοικοι κατασκεύασαν μια πρόχειρη παγίδα για να προσεγγίσουν το ερπετό, τραβώντας το με κόπο, ενώ τελικά το έδιωξαν πετώντας πέτρες.

Τα λείψανα του Αριφούντιν βρέθηκαν και παραδόθηκαν στους συγγενείς του για την κηδεία.

Ο Τζέρι Σαπούτρα, από την Πυροσβεστική Ομάδα Διάσωσης Pitumpanua, δήλωσε: «Αρχικά το θύμα βρισκόταν στο νερό με τους συγγενείς του, αλλά σύντομα ακούστηκαν οι φωνές του. Κατάλαβαν αμέσως ότι είχε επιτεθεί κροκόδειλος.»

«Καταφέραμε να τον εντοπίσουμε σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από το σημείο της επίθεσης.»

Οι κάτοικοι εξέφρασαν σοκ, καθώς ο ποταμός που χρησιμοποιούν για μπάνιο δεν είχε ποτέ θεωρηθεί τόπος κατοίκησης κροκοδείλων.

Η Ινδονησία φιλοξενεί 14 είδη κροκοδείλων, ανάμεσά τους και τον μεγάλο και επιθετικό κροκόδειλο των εκβολών, που ευνοείται από το τροπικό κλίμα της χώρας.

Ειδικοί εκτιμούν πως η υπεραλίευση και η καταστροφή των παράκτιων οικοσυστημάτων για γεωργικές χρήσεις αναγκάζουν τα ερπετά να προχωρούν προς το εσωτερικό, αναζητώντας τροφή. Η εξόρυξη κασσίτερου έχει επίσης φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά σε περιοχές με κροκόδειλους, αυξάνοντας τις πιθανότητες επικίνδυνων συναντήσεων.

Πολλές αγροτικές κοινότητες εξακολουθούν να βασίζονται στους ποταμούς για το μπάνιο και το ψάρεμα, με αποτέλεσμα τις τελευταίες εβδομάδες να παρατηρείται αύξηση των επιθέσεων.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, άλλο βίντεο από την Ινδονησία κατέγραψε τη στιγμή που ένας κροκόδειλος σήκωσε το σώμα ενός αγοριού ενώ ψάρευε. Την ίδια περίοδο, μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχία Tanggamus, όπου ένας παππούς παρασύρθηκε από κροκόδειλο καθώς έκανε μπάνιο σε ποταμό κοντά στο σπίτι του.