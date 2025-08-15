Δένδιας: Στην Τήνο για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την επέτειο τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τήνο.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε «το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, ‘Ανδρου, Κέας, Μυκόνου, Μήλου και λοιπών νήσων Δωρόθεου Β’, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο».

«Είχα την ευλογία να παραστώ επίσης στη λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης. Τη διαχρονική Μητρική Εικόνα και Παρουσία, σημείο αναφοράς του απανταχού Ελληνισμού και Προστάτιδα των Ενόπλων μας Δυνάμεων» προσθέτει.

Ο κ. Δένδιας, σε δεύτερη ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, τονίζει ότι παραβρέθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση επί του ταχέως περιπολικού κατευθυνόμενων βλημάτων «Μυκόνιος» στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου και «στη ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο των πεσόντων του καταδρομικού ‘Έλλη’ κατά τον τορπιλισμό στις 15/8/1940».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συμπληρώνει ότι τον συνόδευε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας.

«Η Ορθοδοξία τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου. Το πνευματικό στήριγμα στις δύσκολες στιγμές και την Προστάτιδα των Ενόπλων μας Δυνάμεων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του μετά το πέρας της λιτάνευσης της ιερής εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τήνο.

Όπως σημείωσε: «Η σημερινή ημέρα όμως δεν φωτίζεται μόνο από την πίστη. Υπάρχει στην Τήνο και η μνήμη της ιστορικής απώλειας. Ακριβώς εδώ, σε αυτό το λιμάνι, στις 15 Αυγούστου 1940, τορπιλίστηκε το Εύδρομο «ΕΛΛΗ» από τις δυνάμεις του κρυπτόμενου αλλά επελαύνοντος Φασισμού. Διέλυσε ο τορπιλισμός αυτός τις τελευταίες ελπίδες για ειρηνική συμβίωση με το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι».

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι διαχρονικά, ανεξαρτήτως κομμάτων, Κυβερνήσεων και καταστάσεων, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας στέκουν στο ύψος της Ελληνικής Ιστορίας. Την τιμούν. Αλλά κυρίως τη συνεχίζουν. Με την “Ατζέντα 2030” προχωράμε σήμερα στην μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων», πρόσθεσε.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη: «Ειδικά το Πολεμικό μας Ναυτικό αναβαθμίζεται με σειρά σύγχρονων ναυτικών μονάδων, ενώ εκσυγχρονίζονται οι υπόλοιπες. Του χρόνο ελπίζω, με τη βοήθεια της Παναγιάς, η σιλουέτα της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra), της πιο σύγχρονης φρεγάτας του πλανήτη, του «ΚΙΜΩΝΑ», να στολίζει τον ορίζοντα της Τήνου, εδώ πίσω μας. Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ με συνέπεια, με υπευθυνότητα, με σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Πάντοτε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο».

«Και καταλαβαίνετε όλοι ότι ακριβώς εδώ, στην καρδιά του Αρχιπελάγους, στην καρδιά του Αιγαίου, η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου την ημέρα της εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου αποκτά για εμάς τους Έλληνες, για τον Ελληνισμό, μια ιδιαίτερη αξία και μια μεγάλη σημασία», κατέληξε.