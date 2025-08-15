Κωνσταντοπούλου για Δεκαπενταύγουστο: «Με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη και με δουλειά πολλή, θα μπορέσουμε σύντομα να γιορτάσουμε χωρίς άλλες πληγές»

Enikos Newsroom

πολιτική

Το δικό της μήνυμα για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου έστειλε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, υπάρξεις, δάση, ζώα, βιός.

«Με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη και με δουλειά πολλή, θα μπορέσουμε κάποτε, σύντομα, να γιορτάσουμε χωρίς άλλες πληγές» καταλήγει το μήνυμα της Ζωής.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της αναφέρει:

Μέσα απ’ την καρδιά μου, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, και πρώτα απ’ όλους στους πυροσβέστες μας, που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, υπάρξεις, δάση, ζώα, βιός.

Χρόνια πολλά και σε όλους τους ανθρώπους που αυθόρμητα έσπευσαν κι έγιναν οι ίδιοι προστάτες και προστάτιδες του συνανθρώπου, του απροστάτευτου ζώου, του δάσους.

Αυτή τη γιορτινή ημέρα, με τους πολλούς συμβολισμούς, ας αφιερώσουμε τη σκέψη και την πράξη μας σε όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και σε εκείνους που με περίσσευμα ψυχής και δυνάμεων στέκονται στο πλευρό τους, με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη.

Με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη και με δουλειά πολλή, θα μπορέσουμε κάποτε, σύντομα, να γιορτάσουμε χωρίς άλλες πληγές.

Χρόνια Πολλά!

