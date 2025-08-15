Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας – Τι συζητήθηκε

Δένδιας με υπουργό Άμυνας Εσθονίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας Hanno Pevkur.

Νίκος Δένδιας: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο και την επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο «της ολιγοήμερης διαμονής του Εσθονού υπουργού και της συζύγου του Helin στην Κρήτη».

Στη συνάντηση, προσθέτει ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, «συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Taavi Rõivas και η βουλευτής σύζυγός του Luisa, καθώς και ο πρώην Εσθονός βουλευτής Jaanus Rahumägi και η σύζυγος του Mirt-Marlen».

