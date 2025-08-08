Βίντεο: Αρκούδα «καταδίωξε» παίκτη και μασκότ ομάδας χόκεϊ κατά τη διάρκεια γυρισμάτων σε ποτάμι

Ο Τζον Χέιντεν, παίκτης της ομάδας χόκεϊ Seattle Kraken, και η μασκότ της ομάδας, Buoy, είχαν μια αναπάντεχη και επικίνδυνη συνάντηση με μια καφέ αρκούδα, στην Αλάσκα, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ενός προωθητικού βίντεο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες και δημοσιεύτηκε στα social media, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων, ακόμη και από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.

Η ομάδα βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο Katmai, όπου ο Χέιντεν και η Buoy συμμετείχαν σε εκδρομή ψαρέματος με πετονιά, όταν η αρκούδα τούς πλησίασε.

Ο οδηγός που τους συνόδευε εντόπισε το ζώο και οδήγησε την ομάδα μέσα στο ρηχό ποτάμι για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Καθώς απομακρύνονταν, η αρκούδα επιτάχυνε ξαφνικά μέσα στο νερό για λίγα μέτρα, προκαλώντας τρόμο στο συνεργείο, προτού τελικά σταματήσει και απομακρυνθεί.

OH, PUCK: Massive grizzly bear charges at Seattle Kraken’s mascot during the hockey team’s fly fishing trip in Alaska. Thankfully, nobody was hurt despite the close encounter. pic.twitter.com/6joSO14v09 — Fox News (@FoxNews) August 6, 2025



«Θέλω να ρίξω τις ευθύνες στη μασκότ Buoy», είπε ο Χέιντεν στο βίντεο που τραβήχτηκε μετά το περιστατικό. «Φαίνεται πως [της αρκούδας] της άρεσε πολύ η εμφάνισή της».

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αμέσως viral, με τη Buoy να σχολιάζει στο X: «Κανένα τρολ ή αρκούδα δεν τραυματίστηκε στα γυρίσματα, πάντα σεβόμαστε την άγρια φύση στο φυσικό της περιβάλλον».

TROLL NARROWLY ESCAPES BEAR ENCOUNTER🤯🧌🐻 *no trolls or bears were hurt in the making, always respect wildlife in their natural habitat 🩶 pic.twitter.com/WBvw9RFkS0 — Buoy (@SEAbuoy) July 31, 2025



Η διευθύντρια του τμήματος Μάρκετινγκ των Kraken, Μελίσα Ο’Μπρόχτα, που κατέγραφε το περιστατικό από την όχθη, σχολίασε: «Οι αρκούδες είναι παντού στους καταρράκτες Brooks και, όπως και να έχει, αυτό είναι το έδαφός τους. Είναι επίσης πολύ συνηθισμένες στην παρουσία ανθρώπων. Οπότε δεν φοβήθηκα».

Proof that Hayds and @SEAbuoy saw more than just a bear 🎣 From a thrilling outdoor adventure to growing the game through the Anchorage Hockey Academy during the annual “Kraken Week” trip, the #SeaKraken tell all about a one of a kind experience → https://t.co/OeToEHqBSL pic.twitter.com/MyOWVMviFi — Seattle Kraken (@SeattleKraken) August 8, 2025



Η περιοχή φιλοξενεί κάθε χρόνο τον διαγωνισμό «Fat Bear Week», όπου γιορτάζεται η εποχιακή αύξηση βάρους των αρκούδων ενόψει της χειμερίας νάρκης, καθώς καταναλώνουν σολομούς στον ποταμό Brooks.

Ο Χέιντεν και η Buoy συμμετείχαν στην αποστολή στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης που διοργανώνει η Bristol Bay Native Corporation με σκοπό την προώθηση του χόκεϊ επί πάγου στους νέους της Αλάσκας.

Seattle Kraken forward John Hayden and the team’s blue-haired troll mascot had a close call with a grizzly bear during a promotional video shoot in Alaska. Hayden and the mascot named Buoy were on a flyfishing outing in Katmai National Park on a trip promoting youth hockey. pic.twitter.com/7HfLB94i3y — The Associated Press (@AP) August 6, 2025



Αν και η Αλάσκα δεν διαθέτει δική της ομάδα NHL, οι πλησιέστερες είναι οι Seattle Kraken και οι Vancouver Canucks.

Μετά την ευρεία δημοσιότητα που έλαβε το βίντεο, η οργάνωση για την ηθική μεταχείριση των ζώων, PETA, απέστειλε επιστολή στον CEO των Kraken, καλώντας την ομάδα να σταματήσει να προωθεί το ψάρεμα.

«Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εμπειρία της μασκότ σας, η οποία “κυνηγήθηκε” από μια αρκούδα γκρίζλι στην Αλάσκα, αυτή είναι η τέλεια στιγμή για την ομάδα σας να αποσύρει για πάντα τα καλάμια ψαρέματος», έγραψε η ιδρύτρια της PETA, Ίνγκριντ Νιούκιρκ.