Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα, θα μιλήσω σε λίγο καιρό για αυτό»

Σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Παιδιά τι να σας πω. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που το καλοκαίρι που πέρασα και τη διαδικασία με τη μητέρα μου, ένας από τους καλύτερους γιατρούς στην Ελλάδα, ο κύριος Κωνσταντινίδης, την έσωσε κυριολεκτικά. Η μητέρα μου ήταν να φύγει από τη ζωή με τα πολλά χειρουργεία, κάθε φορά που μιλούσα μαζί του και τον ρώταγα πώς θα πάνε τα πράγματα, μου έλεγε “πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα βοηθήσει”» είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε, «Δεν έχω μιλήσει ακόμα γι’ αυτό, θα μιλήσω όταν περάσει λίγο ο καιρός και για μια προσωπική μου εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι βίωσα ένα θαύμα και μου αρέσει να τα μοιράζομαι αυτά με τον κόσμο. Πάντα με τη βοήθεια της επιστήμης αλλά και ταυτόχρονα με την πίστη μου στο Θεό… Θα τα πούμε σύντομα».

