Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα κρυφό «κουμπί επαναφοράς» για τις περιστροφές

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα κρυφό «κουμπί επαναφοράς» για την αντιστροφή των περιστροφών
Photo: Physical Review Letters (2025). DOI: 10.1103/xk8y-hycn

Ο κόσμος είναι γεμάτος από περιστρεφόμενα αντικείμενα: Γυροσκόπια, μαγνητικές ροπές spin και πιο πρόσφατα, qubits σε κβαντικούς υπολογιστές.  Για παράδειγμα, οι ατομικοί πυρήνες στο σώμα μας, εκτελούν μια γρήγορη, κυκλική κίνηση σε συχνότητες Megahertz όταν βρίσκονται μέσα σε μηχανήματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Στην πράξη, είναι συχνά επιθυμητό να επαναφέρουμε αυτό το περιστρεφόμενο σύστημα ακριβώς στην αρχική του θέση. Εκ πρώτης όψεως, αυτό φαντάζει αδύνατο: πώς μπορεί κανείς να αναιρέσει και να ακολουθήσει αντίστροφα μια τόσο περίπλοκη αλληλουχία στρεβλώσεων και ταλαντώσεων για να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης;

Μια μαθηματική εξίσωση 250 ετών μόλις απέκτησε κβαντική μορφή

Η συνταγή για την επιστροφή όλων των περιστρεφόμενων σωμάτων

Η απάντηση, όσο εντυπωσιακό κι αν ακούγεται, είναι πως, πάντα γίνεται. Όσο περίπλοκη και αν είναι η ιστορία των περιστροφών, υπάρχει μια απλή συνταγή: αναπροσαρμόζουμε την κινητήρια δύναμη και την εφαρμόζουμε δύο φορές. Μία μόνη εφαρμογή δεν είναι ποτέ αρκετή, αλλά η εφαρμογή αυτής της διπλασιασμένης, αναπροσαρμοσμένης δύναμης εγγυάται την ακριβή επιστροφή στην αρχική κατάσταση. Με αυτή την ενέργεια, το spin— ή το κβαντικό bit (qubit), ή οποιοσδήποτε ρότορας –  θα επιστρέψει αναπόφευκτα στην αρχική του θέση.  Με απλά λόγια, μια κατάλληλα εφαρμοσμένη δύναμη -δύο φορές- μπορεί να αναστρέψει ή να «επαναφέρει» την κατάσταση περιστροφής ενός spin ή qubit.

Την ανακάλυψη έκανε ο επιφανής καθηγητής Tsvi Tlusty από το τμήμα Φυσικής στο UNIST και ο Jean-Pierre Eckmann απ’ το πανεπιστήμιο της Γενεύης. Η μελέτη τους, δημοσιεύτηκε στο Physical Review Letters την 1η Οκτωβρίου 2025, αποκαλύπτοντας πως, παρά την φαινομενική τους πολυπλοκότητα, οι περιστροφές κρύβουν μια θεμελιώδη τάξη. Δηλαδή, υπάρχει έναν απλό και βασικό κανόνα που τις διέπει, ο οποίος αποκαλύπτει μια οργανωμένη δομή στην κίνηση τους, κάτι που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση και τον έλεγχο κβαντικών συστημάτων.

Επαναστατική μέθοδος: Η Φυσική μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένα αντικείμενα – Από υποβρύχια μέχρι θαμμένους θησαυρούς

Το τέλειο κουμπί επαναφοράς

Οι μαθηματικές ομάδες που περιγράφουν τις περιστροφές – γνωστές ως SO(3) για τα κλασικά αντικείμενα και SU(2) για τα κβαντικά, συγκαταλέγονται στις πιο μελετημένες έννοιες στη Φυσική. Ωστόσο, ακόμη και μέσα σ’ αυτό το άριστα μελετημένο και γνώριμο πεδίο, οι συγγραφείς ταυτοποίησαν μια νέα, ευέλικτη λύση: Ένα τέλειο κουμπί επαναφοράς.

Γιατί έχει σημασία αυτό; Επειδή οι περιστροφές αποτελούν τη βάση σχεδόν όλης της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης. Από τη σταθεροποίηση δορυφόρων έως την αποκωδικοποίηση των απεικονίσεων του εγκεφάλου, από τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό έως την κβαντική υπολογιστική, αναθέτουμε συνεχώς στους ρότορες τη διεκπεραίωση περίπλοκων περιστροφών. Το νέο αυτό αποτέλεσμα εγγυάται ότι, ανεξάρτητα από το πόσο σύνθετος είναι αυτός ο «χορός», υπάρχει πάντα τρόπος να επιστρέψει το σύστημα στην αρχική του θέση.

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα κβαντικό μυστικό 100 ετών που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην ηλιακή ενέργεια

Αυτό δίνει μεγάλη σταθερότητα και αξιοπιστία σε εφαρμογές που βασίζονται σε περιστροφικά φαινόμενα, υποστηρίζοντας την πρόοδο της τεχνολογίας σε τομείς κρίσιμους για την καθημερινή ζωή και την επιστημονική έρευνα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακό εργαλείο μπορεί να προβλέψει κίρρωση και καρκίνο του ήπατος έως και 10 χρόνια νωρίτερα

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news στον ΕΟΔΥ

ΕΕ: Τι αναφέρει η Συμφωνία για το πρόγραμμα στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας

«Μετ’ εμποδίων» τα ραντεβού για νέες ταυτότητες: Η εικόνα σε Αττική και Περιφέρεια και το σχέδιο «αποσυμφόρησης» της ΕΛ.ΑΣ.

Αυστηρή προσέγγιση ποσοτικοποιεί και επαληθεύει σχεδόν όλες τις κβαντικές καταστάσεις

Πώς οι επιτιθέμενοι παρακάμπτουν τα συγχρονισμένα passkeys
περισσότερα
08:08 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν αμπελώνες ελληνικής αποικίας κατά τη διάρκεια έργων ανάπλασης

Στην καρδιά του τεράστιου 15ου διαμερίσματος της Μασσαλίας, μια ομάδα αρχαιολόγων του εθνικού ...
23:20 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ανάλυση απανθρακωμένων παπύρων αποκαλύπτει για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τη ζωή αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου

Η πρωτοποριακή εφαρμογή μιας προηγμένης τεχνικής ενεργής θερμογραφίας στους απανθρακωμένους Πα...
15:00 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γεωλόγοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά ίχνη της «Πρωτο-Γης» ηλικίας 4,5 δισ. ετών – Τα ευρήματα που θα μπορούσαν να ξαναγράψουν την ιστορία της προέλευσης του πλανήτη μας

Στα έγκατα της γης, κρυμμένα μέσα σε μερικά από τα παλαιότερα και πιο βαθιά πετρώματα του πλαν...
11:02 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κρυμμένος θησαυρός στο ντουλάπι σας: Παλιές ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν χρυσό 22 καρατίων και να αξίζουν χιλιάδες ευρώ

Η λεπτή γραμμή χρυσού πίσω από κάθε σάρωση και κλικ στις ηλεκτρονικές μας συσκευές σπάνια μας ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης