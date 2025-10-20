Φωτεινή Πετρογιάννη για τον θάνατο του πατέρα της: «Να μην χάνουμε χρόνο με τους γονείς μας – Του είπα όλα όσα ήθελα μέσα στο καλοκαίρι»

Την προηγούμενη εβδομάδα η Φωτεινή Πετρογιάννη ήρθε αντιμέτωπη με την απώλεια του πατέρα της. Λόγω αυτού του θλιβερού γεγονότος, η γνωστή δημοσιογράφος απουσίασε για λίγες ημέρες από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με τον παρουσιαστή να γνωστοποιεί τον θάνατο που έπληξε την οικογένεια της συνεργάτιδός του. Μάλιστα, η ίδια την Πέμπτη (16/10) έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, η οποία ήταν αφιερωμένη στον πατέρα της.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη την Δευτέρα (20/10) επέστρεψε στο «Πρωινό» και στην αρχή της εκπομπής αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα της.

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως: «Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και τη βοήθεια όλες αυτές τις ημέρες, ξέρετε εσείς, για όσα κάνατε για εμάς. Ο μπαμπάς μας ήταν ένας λεβέντης και θα είναι πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστώ για όλα».

«Αν μπορώ να πω κάτι από όλη αυτή την ιστορία, είναι να μην χάνουμε χρόνο με τους γονείς μας. Είναι πολύ κλισέ αυτό που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Είπα στον πατέρα μου όλα όσα ήθελα μέσα στο καλοκαίρι», πρόσθεσε η Φωτεινή Πετρογιάννη.