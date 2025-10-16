Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φωτεινή Πετρογιάννη
Φωτογραφία: Instagram/fotinipetrogianni_

Γνωστή έγινε χθες (15/10) το πρωί η είδηση του θανάτου του πατέρα της Φωτεινής Πετρογιάννη. Η γνωστή δημοσιογράφος το απόγευμα της Πέμπτης έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, με την οποία θέλησε να αποχαιρετήσει και δημόσια τον πολυαγαπημένο της γονέα.

Στην δημοσίευσή της στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Φωτεινή Πετρογιάννη ανέβασε μία φωτογραφία της από την παιδική της ηλικία. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε την δημοσιογράφο να κάθεται σε ένα ποδήλατο, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο πατέρας της.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη έχει γράψει στη λεζάντα του post της: «Νταντάκι μου, σ’ αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος είχε γνωστοποιήσει την θλιβερή είδηση, είπε στη χθεσινή εκπομπή του: «Στην παρέα μας δεν είναι η Φωτεινή μας. Χθες μετά τη λήξη της εκπομπής “έχασε” τον μπαμπά της. Ο μπαμπάς της είχε ταλαιπωρηθεί με μια ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Έζησε το εγγόνι του, έζησε τα βαπτίσια, δεν ήταν κάτι που περίμεναν, ήταν ξαφνικό. Χθες το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του φαγητού “έφυγε” ο άνθρωπος. Είμαστε στο πλευρό της, τα θερμά μας συλλυπητήρια. Είναι δύσκολες ώρες αυτές. Η κηδεία θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην Εύβοια».

