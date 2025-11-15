Κωνσταντίνος Αργυρός: Kάνει γυμναστική στη Νέα Υόρκη λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του – Η φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται να δώσει το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο Barclays Center.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιτυχημένος ερμηνευτής είχε βρεθεί στην ίδια αρένα το Νοέμβριο του 2023, όπου είχε γνωρίσει την αποθέωση από τους χιλιάδες θαυμαστές του, που είχαν κατακλύσει το στάδιο.

Πριν από λίγες ώρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε μία μικρή “γεύση” στους ακολούθους του στο Instagram, από το πώς περνάει τον ελεύθερό του χρόνο στη Νέα Υόρκη. Στο στιγμιότυπο που ανήρτησε με την μορφή του story, βλέπουμε τον τραγουδιστή να κάνει γυμναστική.

Την φωτογραφία “έντυσε” με ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη το 2022, το «Ματώνουν Οι Σκέψεις».