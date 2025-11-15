Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση για τη γιορτή του Φίλιππου Τσαγκρίδη – «Τους φίλους μας που αγαπάμε…»

Την ονομαστική του εορτή είχε την Παρασκευή (14/11) ο Φίλιππος Τσαγκρίδης. Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να του ευχηθεί μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, ανεβάζοντας μάλιστα και μία κοινή τους φωτογραφία από βιντεοκλήση που είχαν πραγματοποιήσει.

Ακόμα, στο story της στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πλευρό του Φίλιππου Τσαγκρίδη την ημέρα της γιορτής του, λόγω επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Στην ανάρτησή της, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Μπορεί η δουλειά να μην μου επέτρεψε να είμαι εκεί, αλλά τους φίλους μας που αγαπάμε τους γιορτάζουμε πάντα. Χρόνια πολλά Φίλιππε».