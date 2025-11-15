Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση για τη γιορτή του Φίλιππου Τσαγκρίδη – «Τους φίλους μας που αγαπάμε…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Την ονομαστική του εορτή είχε την Παρασκευή (14/11) ο Φίλιππος Τσαγκρίδης. Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να του ευχηθεί μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, ανεβάζοντας μάλιστα και μία κοινή τους φωτογραφία από βιντεοκλήση που είχαν πραγματοποιήσει.

Ακόμα, στο story της στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πλευρό του Φίλιππου Τσαγκρίδη την ημέρα της γιορτής του, λόγω επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Στην ανάρτησή της, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Μπορεί η δουλειά να μην μου επέτρεψε να είμαι εκεί, αλλά τους φίλους μας που αγαπάμε τους γιορτάζουμε πάντα. Χρόνια πολλά Φίλιππε».

Δανάη Μπάρκα Φίλιππος Τσαγκρίδης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Πιερρακάκης: Γιατί η Ελλάδα είναι παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και μεταρρυθμίσεων

Ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν θα συμπεριληφθούν στην καταβολή της 28 Νοεμβρίου

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσετε το super god mode στα Windows και να έχετε πλήρη έλεγχο
περισσότερα
19:37 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Τσορτέκης: «Η μεγαλύτερη αγωνία για τα παιδιά μου είναι να μπορώ να τα ξαναδώ – Δεν είναι καθόλου αυτονόητο»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη ήταν το πρωί του Σαββάτου (15/11), ο Γιάννης Τσορτέ...
18:17 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τι φέρεται να κατέθεσε στην αγωγή και τη μήνυση εναντίον της Έλενας Χριστοπούλου

Μέρος των όσων φέρεται να κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην αγωγή και τη μήνυση εναντίον της...
17:17 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ναταλία Γερμανού: Οι δημόσιες ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της – «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι του κόσμου…»

Την περασμένη Κυριακή (9/11) η Κατερίνα Καινούργιου με μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ τη...
16:36 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Έλενα Χριστοπούλου: «Είμαι καλά, διότι εγώ ξέρω την αλήθεια» – Η πρώτη απάντηση της μάνατζερ

Μία νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου έγι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα