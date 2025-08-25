Φίλιππος Τσαγκρίδης: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τη σύντροφό του Κάθριν Εμπειρίκου

Enikos Newsroom

lifestyle

Φίλιππος Τσαγκρίδης Κάθριν Εμπειρίκος Realnews

Μια κοινή φωτογραφία με τη σύντροφό του, Κάθριν Εμπειρίκου δημοσίευσε ο Φίλιππος Τσαγκρίδης, με το ζευγάρι να κάνει διακοπές στη Σίφνο.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο επιχειρηματίας ανάρτησε μία selfie με τη σύντροφό του και τον σεφ Γιώργο Σαμοΐλη, ποζάροντας σε εστιατόριο του νησιού.

Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις τους πυροδότησαν τις φήμες ήδη από τα τέλη του 2022, όμως οι ίδιοι δεν βιάστηκαν να επιβεβαιώσουν το ειδύλλιο. Αντιθέτως, άφησαν τον χρόνο να μιλήσει για εκείνους. Πλέον, έπειτα από περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, οι πληροφορίες θέλουν τον Φίλιππο Τσαγκρίδη και την Κάθριν Εμπειρίκος να σκέφτονται σοβαρά το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Πρόσωπα από τον φιλικό κύκλο του ζευγαριού αναφέρουν ότι «ο αρραβώνας δεν αργεί». Πάντα μακριά από τα φλας και τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους. Παρόλο που η σχέση τους είναι σταθερή, ως ζευγάρι κινούνται με διακριτικότητα στον κοσμικό χάρτη της Αθήνας.

Η Κ. Εμπειρίκος έχει έντονη παρουσία στον χώρο της τέχνης, καθώς δραστηριοποιείται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Γόνος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Τσαγκρίδη-Παναγοπούλου, ο Φίλιππος έχει χαράξει τον δικό του επαγγελματικό δρόμο. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Καλιφόρνια και απέκτησε μεταπτυχιακό στις ναυτιλιακές επιστήμες. Είναι επικεφαλής της εταιρείας Magna Marine, όπου διαχειρίζεται στόλο οκτώ πλοίων ξηρού φορτίου, ενώ συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με το πάθος του για την τέχνη, καθώς είναι συλλέκτης κα τακτικός επισκέπτης εκθέσεων. Αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία που τον έφεραν πιο κοντά με τη σύντροφό του.

Με καταγωγή από την ιστορική εφοπλιστική οικογένεια Εμπειρίκου της Άνδρου, η Κατερίνα έχει διαγράψει μια εξαιρετικά πλούσια και διεθνή επαγγελματική πορεία. Σπούδασε στο London School of Economics και στο King’s College, αποκτώντας διπλό μεταπτυχιακό στη Νομική, στην Ανθρωπολογία και στην Παγκόσμια Ηθική. Εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω ιδρυμάτων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

Οι τροφές που μειώνουν κατά 36% τον κίνδυνο για καρκίνους στο πεπτικό σύστημα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Τσάπαλος: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Apple iOS 26: Αλλάζει το CarPlay – Αυτά είναι τα 4 πιο ανατρεπτικά νέα χαρακτηριστικά

Τεστ προσωπικότητας: Η πέτρα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε την τάση να βοηθάτε τους άλλους
περισσότερα
09:06 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος – Ευγενία Σαμαρά: Έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη – Το καλοκαίρι της επανασύνδεσης

Η Ευγενία Σαμαρά και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος άφησαν πίσω την κρίση στη σχέση τους και απόλ...
08:39 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Μια λιτή βάφτιση στη Μύκονο για τον γιο τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να βαφτίσουν τον γιο τους την 1η Σεπτ...
04:20 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της και την κόρη τους

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή οικογενειακή ...
04:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Μιχάλης Σαράντης: «Είχα την ενοχή ότι έχω περισσότερα από τους φίλους μου, που δεν είχαν καθόλου»

Ο Μιχάλης Σαράντης μίλησε στο «Βήμα της Κυριακής» και στη Μυρτώ Λοβέρδου, αναφερόμενος στην εν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο