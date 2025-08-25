Φίλιππος Τσαγκρίδης: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τη σύντροφό του Κάθριν Εμπειρίκου

Μια κοινή φωτογραφία με τη σύντροφό του, Κάθριν Εμπειρίκου δημοσίευσε ο Φίλιππος Τσαγκρίδης, με το ζευγάρι να κάνει διακοπές στη Σίφνο.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο επιχειρηματίας ανάρτησε μία selfie με τη σύντροφό του και τον σεφ Γιώργο Σαμοΐλη, ποζάροντας σε εστιατόριο του νησιού.

Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις τους πυροδότησαν τις φήμες ήδη από τα τέλη του 2022, όμως οι ίδιοι δεν βιάστηκαν να επιβεβαιώσουν το ειδύλλιο. Αντιθέτως, άφησαν τον χρόνο να μιλήσει για εκείνους. Πλέον, έπειτα από περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, οι πληροφορίες θέλουν τον Φίλιππο Τσαγκρίδη και την Κάθριν Εμπειρίκος να σκέφτονται σοβαρά το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Πρόσωπα από τον φιλικό κύκλο του ζευγαριού αναφέρουν ότι «ο αρραβώνας δεν αργεί». Πάντα μακριά από τα φλας και τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους. Παρόλο που η σχέση τους είναι σταθερή, ως ζευγάρι κινούνται με διακριτικότητα στον κοσμικό χάρτη της Αθήνας.

Η Κ. Εμπειρίκος έχει έντονη παρουσία στον χώρο της τέχνης, καθώς δραστηριοποιείται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Γόνος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Τσαγκρίδη-Παναγοπούλου, ο Φίλιππος έχει χαράξει τον δικό του επαγγελματικό δρόμο. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Καλιφόρνια και απέκτησε μεταπτυχιακό στις ναυτιλιακές επιστήμες. Είναι επικεφαλής της εταιρείας Magna Marine, όπου διαχειρίζεται στόλο οκτώ πλοίων ξηρού φορτίου, ενώ συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με το πάθος του για την τέχνη, καθώς είναι συλλέκτης κα τακτικός επισκέπτης εκθέσεων. Αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία που τον έφεραν πιο κοντά με τη σύντροφό του.

Με καταγωγή από την ιστορική εφοπλιστική οικογένεια Εμπειρίκου της Άνδρου, η Κατερίνα έχει διαγράψει μια εξαιρετικά πλούσια και διεθνή επαγγελματική πορεία. Σπούδασε στο London School of Economics και στο King’s College, αποκτώντας διπλό μεταπτυχιακό στη Νομική, στην Ανθρωπολογία και στην Παγκόσμια Ηθική. Εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω ιδρυμάτων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών.