Δανάη Μπάρκα για Βίκυ Σταυροπούλου: «Μου έβαζες μουσική στο σπίτι για να μην ακούω τα κλάματά σου στο δίπλα δωμάτιο…»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (6/11) η Βίκυ Σταυροπούλου. Η Δανάη Μπάρκα με αφορμή το σημαντικό αυτό γεγονός, έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, η οποία είναι αφιερωμένη στη μητέρα της.

Στο post της, η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο, στα οποία πρωταγωνιστεί η Βίκυ Σταυροπούλου. Η Δανάη Μπάρκα τα συνόδευσε με ένα τρυφερό κείμενο στο οποίο εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την μητέρα της, για όλα αυτά που είναι και κάνει στη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε και σε προσωπικές στιγμές τους.

Συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα έχει γράψει: «Χρόνια πολλά μαμά. Να σε χαίρομαι. Σ’ ευχαριστώ. Σ’ ευχαριστώ που είσαι αληθινή, σ’ ευχαριστώ που στα δύσκολα χορεύεις για να αντέξει η ψυχούλα σου, σ’ ευχαριστώ που τα όμορφα τα μοιράζεσαι με όσους αγαπάς, σ’ ευχαριστώ που όταν δεν είχες χρήματα να αγοράσεις ούτε τσιγάρα μου έβαζες μουσική στο σπίτι για να μην ακούω τα κλάματά σου στο δίπλα δωμάτιο (μέχρι που κρυφοκοίταξα απ την κλειδαρότρυπα).

Σ’ ευχαριστώ που εσύ κάνεις όλο τον κόσμο να βγαίνει απ’ τα σκοτάδια του και τα δικά σου δεν τα μοιράζεσαι, αλλά θα είμαι πάντα εκεί να τα διώχνω με όσες αγκαλιές θες, σ’ ευχαριστώ που ό,τι δυσάρεστο έχεις ζήσει το έχεις μετατρέψει σε δύναμη, σ’ ευχαριστώ για την ανοιχτωσιά σου, σ’ ευχαριστώ για το φως σου.

Βίκυ Σταυροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Σ’ ευχαριστώ που “γελάς” τις άσχημες ιστορίες της ζωής και τις κάνεις να μοιάζουν κωμικές, σ’ ευχαριστώ που δέχεσαι την τρέλα μου, σ’ ευχαριστώ που ο τρόπος που ζεις και μεγάλωσες με τους φίλους σου με έκανε να αγαπάω την ξεγνοιασιά και την αυθεντικότητα.

Σ’ ευχαριστώ γιατί μέσα από σένα, μαθαίνω και σε αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο. Σ’ ευχαριστώ που είσαι εσύ.

(Πολλές φορές για κάποιους απ’ αυτούς τους λόγους δεν σ’ ευχαριστώ αλλά σήμερα ένεκα της ημέρας κρατάμε τα θετικά)

Σε ευχαριστώ γιατί χωρίς να το καταλαβαίνεις με μαθαίνεις τι είναι ζωή, τι είναι σημαντικό & τι ασήμαντο, ποιος αξίζει την ενέργειά μου & ποιος όχι… μου δείχνεις τι σημαίνει αγάπη, φροντίδα και νοιάξιμο. Να σε χαίρομαι, να σε θαυμάζω & να με ακούς!

Υ.Γ: Σ’ ευχαριστώ γιατί παρότι έμαθες να είσαι “μαμά” όσο μεγαλώναμε μαζί, τελικά…τα κατάφερες στον πιο δύσκολο ρόλο που θα μπορούσες να αναλάβεις. Μαμά».

