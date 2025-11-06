Eurovision: Από τον Γιάννη Καραγιάννη έως τον Theo Evan πώς τα έχει πάει η Κύπρος στις τελευταίες δέκα συμμετοχές της;

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

eurovision

Κάθε χρόνο εκατομμύρια κόσμου κάθονται μπροστά από τις οθόνες τους για να παρακολουθήσουν την Eurovision. Ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό είναι και η Κύπρος, η οποία ανακοίνωσε την Πέμπτη (6/11) το μεσημέρι, πως φέτος θα την εκπροσωπήσει η Αντιγόνη. 

Η Κύπρος έκανε το ντεμπούτο της στην Eurovision το 1981. Τότε την χώρα είχε εκπροσωπήσει το συγκρότημα «Island», το οποίο αποτελούνταν από την Αλεξία, την Αρετή Κασάπη-Xαραλαμπίδου, τον Άριστο Μοσχοβάκη, τον Ρότζερ Λι και τον Δώρο Γεωργιάδη, με το τραγούδι «Monika».

Μάλιστα, στην παρθενική της εμφάνιση η Κύπρος κατάφερε να κατακτήσει την 6η θέση με 69 βαθμούς.

Τα τελευταία 10 χρόνια η Κύπρος έχει καταφέρει να τερματίσει στην εξαιρετική δεύτερη θέση μία φορά, ενώ έχει αποκλειστεί από τον τελικό δύο φορές.

Ο Γιάννης Καραγιάννης το 2015 ανέλαβε την εκπροσώπηση της χώρας με το τραγούδι «One Thing I Should Have Done». Ο καλλιτέχνης κέρδισε την 22η θέση με 11 βαθμούς.

Τις επόμενες δύο χρονιές, 2016-2017, η Κύπρος κατέλαβε την 21η θέση. Το συγκρότημα «Minus One» εμφανίστηκε στην Στοκχόλμη με το κομμάτι «Alter Ego», ενώ ο Hovig ανέβηκε στην σκηνή του Κιέβου με το «Gravity».

Το 2018 ήταν η χρονιά που η Ελένη Φουρέιρα μάγεψε το κοινό του μουσικού διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη στη Λισαβόνα. Η τραγουδίστρια εκπροσωπώντας την Κύπρο κατέλαβε την 2η θέση με το «Fuego», και συγκέντρωσε συνολικά 436 βαθμούς.

Δέκατη τρίτη θα τερματίσει η χώρα το 2019, με την Τάμτα και το τραγούδι «Replay» να κερδίζουν 109 πόντους.

Η Eurovision θα επιστρέψει λαμπερή το 2021, αφού το 2020 είχε ακυρωθεί, και την Κύπρο θα εκπροσωπήσει η Έλενα Τσαγκρινού με το κομμάτι «El Diablo». Η καλλιτέχνις έλαβε την 16η θέση.

Το 2022 η Ανδρομάχη θα ανέβει στη σκηνή του διαγωνισμού με το «Ela», με το οποίο δυστυχώς δεν θα καταφέρει να προκριθεί στον μεγάλο τελικό.

Ο Andrew Lambrou και το «Break a Broken Heart» θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο το 2023 και θα κερδίσουν την 12η θέση με συνολικά 126 πόντους.

Την 15η θέση θα λάβει η Silia Kapsis το 2024 η οποία θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Liar» στο Μάλμε.

Πέρυσι, ο Theo Evan θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 69ο Διαγωνισμό της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας. Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει στο κοινό το κομμάτι «Shh», ωστόσο θα αποκλειστεί από τον τελικό.

