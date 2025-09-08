Βίκυ Σταυροπούλου: Η λουλουδένια φωτογραφία και το μήνυμα για το καλοκαίρι – «Προσπάθεια παράτασης…»

Απαιτητικό αλλά και γεμάτο με ωραίες αναμνήσεις, φαίνεται πως ήταν το φετινό καλοκαίρι για την Βίκυ Σταυροπούλου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, η οποία έχει αγαπηθεί μέσα από του ρόλους της, θεατρικούς και τηλεοπτικούς, το βράδυ της Δευτέρας (8/9) δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία της με λουλουδένιο “άρωμα”, στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τραβήχτηκε φέτος το καλοκαίρι. Στο στιγμιότυπο, η Βίκυ Σταυροπούλου ποζάρει κάτω από μία ολάνθιστη βουκαμβίλια, ενώ φοράει ένα μάξι φόρεμα του οποίου τα χρώματα έχουν ταιριάξει άψογα με το πανέμορφο φυτό.

«Προσπάθεια παράτασης της καλοκαιρινής μου διάθεσης…», έχει γράψει η αγαπημένη ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Υπενθυμίζεται ότι η Βίκυ Σταυροπούλου πέρασε ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού της στην Αθήνα, λόγω της επιτυχημένης παράστασης «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», στην οποία πρωταγωνιστεί.