Δανάη Μπάρκα: «Θα βγω να πω τι μου λέει;» – Η αντίδραση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη στην ερώτηση περί γάμου

Δανάη Μπάρκα
Πηγή: Instagram/danai_barka

Δημοσιεύματα θέλουν την Δανάη Μπάρκα να βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της στο πλευρό του νέου συντρόφου της και ότι εξετάζουν να κάνουν το επόμενο βήμα πριν από το Πάσχα.

Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης δέχτηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με τη Δανάη Μπάρκα έξω από το θέατρο.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μόλις την ρώτησαν, έφυγε ενώ ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης όταν ρωτήθηκε αν η Δανάη παντρεύεται απάντησε:

«Ε, τι να σας πω; Δεν μου τα λέει όλα. Φυσικά και είναι πολύ συγκινητικό άμα βλέπεις ευτυχισμένο το παιδί σου». Και πρόσθεσε ο ρεπόρτερ: «λένε ότι παντρεύεται πριν από το Πάσχα».

Τότε ο ηθοποιός είπε: «Τι να σου πω, παιδί μου; Δεν ξέρω. Ρώτα την ίδια. Ακόμα και αν μου έλεγε εμένα, πιστεύεις ότι θα έβγαινα εγώ και θα το έλεγα στις τηλεοράσεις; Φυσικά μου ζητάει συμβουλές και φυσικά της λέω και φυσικά μου λέει».

Και συνέχισε λέγοντας: «Πιστεύεις, όμως, ότι εγώ θα έβγαινα στην τηλεόραση να πω τι μου λέει και τι της λέω; Γεια σας, παιδιά! Φιλιά! Γεια σας»

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

