Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – «Επιτέλους η αβεβαιότητα απομακρύνεται και νιώθετε ανακούφιση»

Μετά τις 30 Οκτωβρίου 2025, οι δύσκολες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια. Αυτή είναι μια ισχυρή μέρα αποκάλυψης και μεταμόρφωσης. Η ευθυγράμμιση του Ερμή με τον Πλούτωνα δεν είναι αμελητέα όταν πρόκειται για ουσιαστική βελτίωση.

Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από κάτι δύσκολο για να φτάσουμε εκεί, τότε ας είναι. Τρία ζώδια θα διαπιστώσουν ότι οι δύσκολες στιγμές που βίωσαν τον τελευταίο καιρό φτάνουν πλέον σε ένα ξεκάθαρο τέλος, και δεν είναι τόσο μακριά.

Στην πραγματικότητα, μπορεί να συμβαίνει ήδη. Έχουμε κάνει ό,τι χρειαζόταν να κάνουμε, και επιτέλους έρχεται η ανακούφιση. Αυτή την ημέρα, οι δυσκολίες αρχίζουν να επιλύονται καθώς η διορατικότητα αντικαθιστά την αβεβαιότητα.

Αυτό που κάποτε φαινόταν αδύνατο να διαχειριστεί κανείς, αποκτά μια πορεία προς την επίλυση, υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να λάβουμε αποφασιστική δράση. Και είμαστε και το κάνουμε!

Τέλος οι δυσκολίες για τρία ζώδια

Κριός,

Καρκίνος,

Παρθένος

Κριός

Η ευθυγράμμιση του Ερμή με τον Πλούτωνα σας χαρίζει διαύγεια, αγαπητοί Κριοί. Τα εμπόδια που σας βάραιναν αρχίζουν πλέον να βγάζουν νόημα, και οι λύσεις που χρειάζεστε βρίσκονται τώρα σε απόσταση αναπνοής. Αυτή την ημέρα, στις 30 Οκτωβρίου, μια νέα κατανόηση σας βοηθά να προχωρήσετε μπροστά χωρίς να σας κρατούν πίσω οι αμφιβολίες.

Αυτή η διέλευση του Πλούτωνα σας βοηθά να απελευθερωθείτε από τη δυσαρέσκεια, ώστε να μπορέσετε να δείτε πως όλες εκείνες οι προκλήσεις σας προετοίμαζαν για μια εκρηκτική ανάπτυξη. Θα νιώσετε μια ελαφρότητα που σηματοδοτεί ότι το δύσκολο κομμάτι έχει τελειώσει.

Το σύμπαν σάς λέει να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και να είστε γενναίοι. Δεν είστε εδώ για να υποφέρετε, τουλάχιστον όχι πια. Έχετε τη διορατικότητα και τη δύναμη να αφήσετε πίσω τις μάχες, ώστε να μπορέσετε να χτίσετε ένα πιο ομαλό μονοπάτι προς το μέλλον.

Καρκίνος

Όταν ο Ερμής ευθυγραμμίζεται με τον Πλούτωνα, καταστάσεις που σάς έχουν προκαλέσει άγχος ή αβεβαιότητα αρχίζουν να ξετυλίγονται με έναν τρόπο που σάς ωφελεί. Στις 30 Οκτωβρίου, θα λάβετε διορατικές πληροφορίες που θα σάς βοηθήσουν να κλείσετε ένα δυσάρεστο κεφάλαιο στη ζωή σας, αγαπητοί Καρκίνοι.

Αυτή είναι η στιγμή να απελευθερωθείτε από όλες εκείνες τις ενοχλητικές ανησυχίες και να κάνετε χώρο για τις σωστές λύσεις που μέχρι τώρα παρέμεναν κρυμμένες. Το σύμπαν σας καθοδηγεί προς την ανακούφιση και την ανανεωμένη αυτοπεποίθηση. Επιτέλους, τα πράγματα λειτουργούν υπέρ σας.

Λοιπόν, το σκοτάδι εξυπηρέτησε τον σκοπό σας, και τώρα μπορείτε να περάσετε σε έναν πιο ήρεμο, πιο ασφαλή χώρο. Η μεταμορφωτική ενέργεια του Πλούτωνα είναι εδώ για να σας βοηθήσει στη μετάβαση.

Παρθένος

Μια δυναμική αλλαγή στην οπτική σας πρόκειται να φέρει μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας, Παρθένοι, και όλα ξεκινούν αυτή την ημέρα, στις 30 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της ευθυγράμμισης του Ερμή με τον Πλούτωνα, οι απαντήσεις που αναζητούσατε εμφανίζονται, και μπορείς πλέον να δράσετε με αποφασιστικότητα.

Οι δύσκολοι καιροί υπήρξαν για κάποιο λόγο, και τώρα που έχετε πάρει τα μαθήματά σας, μπορείτε να προχωρήσετε. Όχι μόνο αυτό – μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι όπου κι αν κατευθύνεστε, θα βρείτε ελαφρότητα και εσωτερική γαλήνη. Επιτέλους, τα πράγματα λειτουργούν υπέρ σας, Παρθένοι!

Εισέρχεστε τώρα σε μια φάση ευκολίας και επιτευγμάτων, καθώς συνειδητοποιείτε και αποδέχεστε την ιδέα ότι η μάχη τελείωσε. Τέλος! Καμία άλλη δύναμη δεν βαραίνει την ψυχή σας. Βρίσκεστε καθ’ οδόν προς κάτι πραγματικά υπέροχο.