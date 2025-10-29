Απροσδόκητη τύχη για 3 ζώδια – «Η μαγεία συναντά τη λογική»

Στις 29 Οκτωβρίου 2025, απρόσμενη τύχη έρχεται για τρία ζώδια. Το τρίγωνο Ερμή – Ποσειδώνα μας θυμίζει πόσο δυνατή μπορεί να γίνει η πίστη όταν συνδυάζεται με τη φαντασία. Αυτή η μέρα θα μας δείξει ότι το να πιστεύουμε είναι το πρώτο βήμα για να δούμε. “Το να πιστεύεις είναι το να βλέπεις”. Αυτό είναι το κλειδί της πρόθεσης και της υλοποίησης.

Τρία ζώδια θα έχουν την ευκαιρία να δουν ένα όνειρο να γίνεται πραγματικότητα, μπροστά στα μάτια τους. Κι αυτό γιατί αυτό το “όνειρο” ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένα όνειρο, ήταν μια πραγματικότητα που περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλωθεί.

Αυτό είναι το μήνυμα του Ερμή σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Μπορεί να μην περιμένετε θαύματα, όμως έρχονται σίγουρα στον δρόμο σας. Είναι η στιγμή όπου η μαγεία συναντά τη λογική, και όλα αυτά συντονίζονται από ένα σύμπαν που φαίνεται αποφασισμένο να σας ευχαριστήσει.

Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια μετά τις 29 Οκτωβρίου

Κριός,

Καρκίνος,

Παρθένος

Κριός

Το τρίγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα έχει τον τρόπο να μαλακώνει τις σκληρές πλευρές σας και να σας βοηθήσει να δείτε ευκαιρίες σε μέρη που παλαιότερα αγνοούσατε. Στις 29 Οκτωβρίου, μια τυχερή συγκυρία ή μια καλή κουβέντα θα ανοίξει μια πόρτα που δεν γνωρίζατε καν ότι υπήρχε. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Δεν είναι κόλπο.

Θα διαπιστώσετε ότι η ενισχυμένη διαίσθησή σας θα σας οδηγήσει κατευθείαν σε μια λύση που η λογική από μόνη της δεν θα μπορούσε να βρει. Αυτή η διέλευση του Ερμή σας κάνει να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας. Φαίνεται πως είναι ισχυρότερο απ’ όσο νομίζατε.

Η τύχη σου έρχεται μέσα από τη σύνδεση και το σωστό timing. Αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σας, θα βγείτε νικητές. Είστε ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκεστε , και η κοσμική ενέργεια του σύμπαντος επιβεβαιώνει αυτή την αλήθεια.

Καρκίνος

Η διέλευση της ημέρας, ο Ερμής σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, αφορά το σωστό timing, Καρκίνοι. Κάποια λόγια ή πράξεις κάποιου θα σας εκπλήξουν με τον καλύτερο τρόπο, ανανεώνοντας την πίστη σας στην αγάπη ή τη φιλία.

Στις 29 Οκτωβρίου, θα νιώσετε ότι το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σας για να διορθώσει κάτι. Και πάλι, όλα έχουν να κάνουν με το να είστε το σωστό άτομο στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, και Καρκίνοι, αυτό το άτομο είστε εσείς.

Εμπιστευτείτε εκείνα τα διαισθητικά ερεθίσματα και τις σημαντικές συμπτώσεις που σας καθοδηγούν. Όσο περισσότερο δείχνετε εμπιστοσύνη, τόσο περισσότερο θεραπεύεστε.

Και η θεραπεία είναι ο τρόπος με τον οποίο η καλή τύχη εκδηλώνεται για εσάς αυτή την περίοδο.

Το νιώθετε, και αυτό το συναίσθημα είναι ασφαλές, αληθινό και γεμάτο υποσχέσεις. Φαίνεται πως έχετε κάνει κάτι σωστά, και το γνωρίζετε. Οπότε χαλαρώστε και απολαύστε το.

Παρθένος

Το τρίγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα σας χαρίζει ψύχραιμη αυτοπεποίθηση, Παρθένοι. Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, θα λάβετε απρόσμενα καλά νέα ή μια διαύγεια σκέψης που θα συνδέσει όλα τα κομμάτια του παζλ για εσάς.

Στις 29 Οκτωβρίου, μια μακροχρόνια αβεβαιότητα αρχίζει να διαλύεται, δίνοντας τη θέση της στην κατανόηση και τη βεβαιότητα. Αυτή η διέλευση του Ερμή-Ποσειδώνα ενεργοποιεί τα εξαιρετικά διαισθητικά σας χαρίσματα και σας προτρέπει να εμπιστευτείτε όσα νιώθετε εξίσου με όσα σκέφτεστε.

Εμπιστευτείτε την ικανότητά σας να αντιλαμβάνεστε τι έρχεται πριν ακόμα φανεί. Μπορείτε να το αποκαλέσετε διορατικό χάρισμα, αν θέλετε. Το μήνυμα του σύμπαντος είναι απλό: χαλαρώστε.

Μην προκαλείτε άγχη στον εαυτό σας. Δεν χρειάζεται να ελέγχετε το αποτέλεσμα, γιατί ήδη εξελίσσεται υπέρ σας. Η ανταμοιβή σας είναι η ηρεμία, και έρχεται ακριβώς στην ώρα της.