Τα 4 ζώδια που θα ακούσουν ευχάριστα νέα έως τις 31 Οκτωβρίου – «Μπορεί να εμφανιστούν εκπληκτικές ευκαιρίες»

Πολύ καλά πράγματα έρχονται για τέσσερα ζώδια που επιτέλους βγαίνουν από δύσκολες καταστάσεις. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025, αυτά τα ζώδια θα αρχίσουν να αισθάνονται ξανά ο εαυτός τους, καθώς ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, βρίσκεται σε σύνοδο με τον Άρη, τον πλανήτη της φιλοδοξίας και της δράσης.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Matilda Zhuang, αυτή η ενέργεια ανοίγει τον δρόμο για «εκπληκτικές, καρμικές ευκαιρίες» που κάνουν την εμφάνισή τους. Από την επαγγελματική ανέλιξη μέχρι και τη σημαντική βελτίωση της ερωτικής ζωής, πολύ καλά πράγματα είναι και επισήμως καθ’ οδόν για αυτά τα τέσσερα ζώδια.

Τέσσερα ζώδια θα ακούσουν ευχάριστα νέα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

Κριός,

Καρκίνος,

Ζυγός,

Αιγόκερως

Κριός

Κριοί, μπορείτε να πάρετε μια ανάσα ανακούφισης, γιατί πολύ καλά πράγματα έρχονται για εσάς. Με τον Άρη σε σύνοδο με τον Ερμή, η αστρολόγος Matilda Zhuang εκτιμά ότι «μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία κάνοντας δυναμικές κινήσεις στα οικονομικά σας, στις συνεργασίες ή σε κοινές επιχειρηματικές προσπάθειες».

Από το να βρείτε τρόπους παθητικού εισοδήματος μέχρι το να έχετε εξαιρετική τύχη με τις επενδύσεις, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να κερδίσετε περισσότερα χρήματα κάτω από αυτή την ισχυρή ενέργεια. Όσο λειτουργείτε με θάρρος και τόλμη (κάτι που σας βγαίνει φυσικά), μπορείτε να περιμένετε μεγάλες επιτυχίες.

Σύμφωνα με τη Zhuang, ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσετε την επιτυχία σας είναι να μιλήσετε ανοιχτά γι’ αυτήν. «Είτε πρόκειται για συνεργασίες — ρομαντικές, φιλικές ή επαγγελματικές — μη φοβηθείτε να ζητήσετε αυτό που θέλετε», είπε η Zhuang. Όχι μόνο θα αποκτήσετε καλύτερη εικόνα των οικονομικών σας, αλλά θα μπορέσετε επίσης να λάβετε τις πιο σωστές αποφάσεις μακροπρόθεσμα.

Καρκίνος

Καρκίνοι, πολύ καλά πράγματα έρχονται στη ζωή σας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τη Matilda Zhuang, αυτή είναι η στιγμή να είστε «ατρόμητοι» και «τολμηροί», ιδιαίτερα όσον αφορά την παρουσία σας στο διαδίκτυο, «γιατί ήρθε η ώρα οι άνθρωποι να σας προσέξουν».

Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν επιρροή πάνω σας. Από δημιουργικά έργα μέχρι μυστικά πάθη ή προσωπικά πρότζεκτ, ήρθε η ώρα να δημοσιεύσετε τη δουλειά σας και να επιτρέψετε στους άλλους να τη δουν.

«Αυτή είναι μια πολύ καλή περίοδος για να βγείτε στο προσκήνιο», είπε η Zhuang, οπότε ετοιμαστείτε να λάμψετε, καθώς η μαγνητική σας ενέργεια βρίσκεται στο απόγειό της.

Ζυγός

Ζυγοί, το τελευταίο διάστημα έχετε δουλέψει πολύ πάνω στην αυτογνωσία σας, και τώρα πολύ καλά πράγματα κατευθύνονται προς το μέρος σας. Το σύμπαν αναγνωρίζει αυτή τη νέα, θετική ενέργεια που εκπέμπετε, και σύμφωνα με τη Matilda Zhuang, αυτό σας βοηθά να προσελκύσετε οικονομική επιτυχία.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επικεντρωθείτε στα οικονομικά σας και να αναθεωρήσετε τον προϋπολογισμό σας. Είτε πρόκειται για τα προσωπικά σας οικονομικά είτε για την επιχείρησή σας, η οργάνωση είναι το μεγαλύτερό σας όπλο, όπως και η ικανότητά σας να «λέτε όχι σε πράγματα που δεν σας δίνουν αναζωογονούν», όπως τονίζει η Zhuang.

Αντί να σπαταλάτε την ενέργειά σας σε ό,τι σας εξαντλεί ή σε ανθρώπους που δεν ανταποδίδουν την προσπάθειά σας, επικεντρωθείτε σε αυτά που φωτίζουν το πνεύμα σας και σας κάνουν να νιώθετε ζωντανοί.

Αιγόκερως

Αιγόκεροι, πραγματικά καλά πράγματα έρχονται για εσάς μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τη Zhuang, αυτή την περίοδο ΣΑς περιμένουν σημαντικές συνεργασίες και νέες γνωριμίες, που δεν είναι τυχαίες. Δημιουργούνται ουσιαστικές σχέσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, μέσα από τις οποίες θα νιώσετε πως ανήκετε σε μια κοινότητα και χτίζετε κάτι μεγαλύτερο μαζί με άλλους.

Και ενώ μπορεί να είναι δελεαστικό να παραμείνετε χαλαροί, τώρα είναι η στιγμή να διοργανώσετε συναντήσεις, να παρουσιάσετε τις ιδέες σας και να ξεκινήσετε νέες συνεργασίες. Μπορεί να ακούγεται αγχωτικό (ίσως και τρομακτικό), αλλά, όπως λέει η Zhuang, «ποτέ δεν ξέρετε με ποιον μπορεί να συνδεθείτε και ποιος μπορεί να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε το όραμά σας».