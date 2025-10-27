Ο Νοέμβριος θα «απογειώσει» 3 ζώδια – «Οι δύσκολες μέρες ανήκουν στο παρελθόν, ένας νέος κύκλος ανοίγει»

Οι δύσκολες μέρες φτάνουν επιτέλους στο τέλος τους για τρία ζώδια μέσα στον Νοέμβριο του 2025. Ο Νοέμβριος θα είναι μια δυναμική περίοδος για τα μεταβλητά ζώδια, καθώς θα μπορέσουν ταυτόχρονα να κλείσουν έναν κύκλο και να ανοίξουν έναν νέο.

Ο Άρης εισέρχεται στον Τοξότη στις 4 Νοεμβρίου, και στις 5 η Πανσέληνος στον Ταύρο θα μας διδάξει ένα μάθημα σχετικά με την αγάπη και τον έλεγχο. Ο ανάδρομος Ερμής ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου στον Τοξότη και θα περάσει στον Σκορπιό στις 18. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, στις 20 Νοεμβρίου, θα ενισχύσει τα θέματα του Ερμή που αφορούν τη συμφιλίωση και τη θεραπεία.

Ο Κρόνος θα επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 27 Νοεμβρίου, δίνοντάς μας την ευκαιρία να σκεφτούμε πώς μας έχει μεταμορφώσει η επιρροή του τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Κρόνος έχει φέρει πολλές αλλαγές, αλλά και την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τη δύναμη και το θάρρος μας μέσα από τις δοκιμασίες αυτής της περιόδου.

Ο Ερμής στον Σκορπιό θα επιστρέψει επίσης σε ορθή πορεία στις 29 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα ζώδια που κυβερνά ο Ερμής και όλα τα ζώδια του νερού.

Η ευθυγράμμιση του Ερμή και του Κρόνου θα προετοιμάσει αυτά τα τρία ζώδια να επικεντρωθούν στο νέο τους ταξίδι. Θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή που θα τα βοηθήσει να αξιοποιήσουν τη δύναμή τους και να αισθανθούν μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τον εαυτό τους και το έργο τους από εδώ και στο εξής.

Τέλος οι δυσκολίες τρία ζώδια μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2025

Παρθένος

Παρθένε, καλά νέα! Οι δύσκολες μέρες φτάνουν στο τέλος τους για το ζώδιό σας μέσα στον Νοέμβριο. Ο μήνας αυτός μπορεί να σας έφερε προκλήσεις, καθώς ο Άρης σχημάτιζε τετράγωνο με το ζώδιό σας , πιέζοντάς σας να μεταμορφωθείτε εσωτερικά. Τώρα, όμως, οι δοκιμασίες και τα μαθήματα αρχίζουν να αποκτούν ξεκάθαρο νόημα. Στις 27 Νοεμβρίου ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία, ενώ στις 29 ο κυβερνήτης σας , ο Ερμής, κάνει το ίδιο στο ζώδιο του Σκορπιού, φέρνοντας μια εξαιρετικά θετική περίοδο για να προχωρήσετε τα σχέδιά σας και να υλοποιήσετε τις ιδέες σας.

Αυτό το διάστημα είναι ιδανικό για να συμφιλιωθείτε και να λύσετε παρεξηγήσεις με φίλους, συναδέλφους ή συμφοιτητές. Ο Κρόνος στους Ιχθύες έχει εγκατασταθεί εδώ και μερικά χρόνια στον τομέα των σχέσεών σας, και τώρα που κινείται πάλι σε ορθή πορεία, ετοιμάζεται να διανύσει τις τελευταίες μοίρες πριν περάσει ξανά στον Κριό. Ίσως σας κάνει να αναρωτηθείτε: έχετε σεβαστεί τα όριά σας; Έχετε επικοινωνήσει με ειλικρίνεια με τους φίλους και τους συντρόφους σας; Ο Κρόνος θα σας βοηθήσει να αναλογιστείτε τις απαντήσεις.

Και τα καλύτερα έρχονται! Νέες ιδέες μπορεί να σας έρθουν στο μυαλό, ενώ θα αισθανθείτε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας όταν η Αφροδίτη περάσει στον Τοξότη στις 30 Νοεμβρίου. Με την Αφροδίτη σε αυτή τη θέση, μπορεί να παρατηρήσετε πως η αρμονία επιστρέφει στο σπίτι σας . Ίσως θελήσετε να το ομορφύνετε ή να ασχοληθείτε περισσότερο με την αισθητική του χώρου σας κατά τη διάρκεια της εποχής του Τοξότη. Παράλληλα, η Αφροδίτη μπορεί να φέρει ευχάριστες στιγμές με τον ερωτικό σας σύντροφο. Η εισροή αυτής της ενέργειας του Δία θα ανεβάσει τη διάθεσή σας και θα σας χαρίσει αυτοπεποίθηση, σε αντίθεση με την ένταση που έφερε η περίοδος των εκλείψεων.

Δίδυμος

Δίδυμε, οι δύσκολες μέρες για εσάς τελειώνουν τον Νοέμβριο του 2026. Ως μεταβλητό ζώδιο, οι ανάδρομες πορείες του Ερμή και του Κρόνου μπορεί να προκάλεσαν στασιμότητα και εμπόδια, ενώ ο Άρης πιθανόν να ανακάτεψε τα νερά στον τομέα των σχέσεών σας. Ωστόσο, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν καθώς ο Νοέμβριος φτάνει στο τέλος του. Ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 27 Νοεμβρίου, φέρνοντας περισσότερη ηρεμία και σταθερότητα στον επαγγελματικό σας τομέα.

Η συνεργασία με άλλους θα γίνεται πλέον πιο εύκολα. Θα δείτε, επίσης, πως οι ανώτεροι ή οι μέντορές σας αρχίζουν να αναγνωρίζουν την εξέλιξή σας μέσα στον τελευταίο χρόνο. Σκεφτείτε τι έχετε μάθει και πώς έχετε αναπτύξει τις δεξιότητές σας τα τελευταία δύο χρόνια.

Αν έχετε προαχθεί σε θέση ευθύνης, αναλογιστείτε πώς αυτό έχει βελτιώσει τη δυναμική των σχέσεών σας με τους άλλους. Τους επόμενους μήνες, το «παιχνίδι» αλλάζει, αξιοποίησε λοιπόν όλα όσα έχετε διδαχθεί και επικεντρωθείτε στο να ευημερήσετε. Αυτή η διέλευση του Κρόνου ίσως σας κάνει να κάνετε μία αναδρομή πίσω στη διέλευση του Κρόνου στον Κριό, που ξεκίνησε νωρίτερα το καλοκαίρι, δείχνοντάς σας τι άλλο χρειάζεται να κάνετε για να συνεχίσετε την προσωπική σας ανάπτυξη.

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 29 Νοεμβρίου, βοηθώντας σας να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας. Αν έχετε παραμελήσει τη φροντίδα σας, οι επόμενες εβδομάδες θα σας επαναφέρουν σε ισορροπία, καθώς το τελευταίο κομμάτι του μήνα σας διδάσκει πώς να στρέφετε ξανά την αγάπη και τη φροντίδα προς εσάς.

Ιχθύες

Ιχθύ, οι δύσκολες μέρες σας τελειώνουν τον Νοέμβριο του 2025. Ο Άρης μπορεί να σας έκανε να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας στις αρχές του μήνα, αλλά προς το τέλος του, η ενέργεια γίνεται πιο ήπια και διαχειρίσιμη. Επειδή ο Κρόνος βρίσκεται στο ζώδιό σας τα τελευταία χρόνια, ο Νοέμβριος φέρνει ένα ισχυρό μήνυμα: δεν είστε πια το ίδιο άτομο που ήτασταν πριν από δύο χρόνια. Ο Κρόνος σας βοήθησε να «χτίσετε» την πανοπλία σας από την αρχή, να βρείτε τη φωνή σας και να πάρετε τον έλεγχο της μοίρας σας.

Στις 27 Νοεμβρίου, ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία. Αυτή η διέλευση μπορεί να σας έφερε εμπόδια, αλλά τώρα είναι η στιγμή να πιστέψετε στον εαυτό σας και στις δυνατότητές σας. Ο Ερμής επίσης επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 29 Νοεμβρίου, κάνοντάς σας πιο αποφασιστικό και δυναμικό. Θα σας είναι ευκολότερο να εκφράζετε τα παράπονά σας ή να λέτε τη γνώμη σας ανοιχτά.

Καθώς ο μήνας φτάνει στο τέλος του, τα γεγονότα αντικατοπτρίζουν όσα συνέβησαν νωρίτερα το καλοκαίρι, όταν ο Κρόνος βρισκόταν στον Κριό, δίνοντάς σας μια γεύση από ό,τι πρόκειται να έρθει τον επόμενο χρόνο. Τώρα που ο πλανήτης του κάρμα κινείται σε ορθή πορεία, πλησιάζουμε στους τελευταίους μήνες της παραμονής του στο ζώδιό σας. Πάρτε τον χρόνο σας και φερθείτε με καλοσύνη στον εαυτό σας, ενώ αναγνωρίζετε τις επιτυχίες, τις αποτυχίες σας και το πώς ο Κρόνος σας ενδυνάμωσε αυτά τα τελευταία χρόνια.