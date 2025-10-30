Πανελλήνιες: Υπό συζήτηση η αλλαγή της μορφής τους – Τι είπε ο Παπαϊωάννου

Στις αλλαγές που συζητούνται για την μορφή των Πανελλήνιων Εξετάσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω για τον λόγο αυτό η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη ηγείται αυτής όλης της διαδικασίας και του διαλόγου. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε όταν μιλάμε για τέτοια θέματα και θα συμφωνήσουμε δεν είναι μία μηχανή την οποία την φτιάχνεις πατάς ένα κουμπί και αρχίζει να λειτουργεί. Πρέπει να δεις παραμέτρους οι οποίες έχουν να κάνουν με την γνώση έχουν να κάνουν με την διαδικασία, έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, έχουν να κάνουν με την γενικότερη αποδοχή», είπε στο Action24 ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Και πρόσθεσε: «Άρα όταν μιλάμε για θέματα παιδείας χρειάζεται συζήτηση εν τω βάθει η οποία έχει ξεκινήσει να γίνεται. Συζητούνται όλες οι παράμετροι που ανέφερα έτσι ώστε να κρατήσουμε στο τέλος ένα πολύ βασικό, να είναι αδιάβλητες οι εξετάσεις όπως είναι και οι Πανελλαδικές τώρα. Ένα δεύτερο να δώσουμε στο Λύκειο την πραγματική του αξία διότι πάλι θα συμφωνήσουμε ότι κατά κύριο λόγο η Β και η Γ Λυκείου είναι μία τάξη η οποία απλώς περνάς, ενδιαφέρεσαι λιγότερο ή περισσότερο για τα μαθήματα».

«Ήδη κάποιες συζητήσεις οι οποίες είναι (…) πολύ πιο ώριμες από κάποιες άλλες. Θα έχουμε εξετάσεις και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Τα θέματα θα είναι Πανελλαδικά από μία Τράπεζα Θεμάτων και θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να δείξουν τις δυνατότητές τους και στη συνέχεια θα προσμετρηθούν και άλλου είδους δεξιότητες σε σχέση με την ξένη γλώσσα και με την πληροφορική», είπε ο υφυπουργός Παιδείας.

«Στην Γ Λυκείου θα έχουμε πάλι κάποιες εξετάσεις οι οποίες όμως δεν θα είναι όπως τώρα τα τέσσερα τρίωρα on-off, κάτι μου συνέβη στο ένα από τα τέσσερα τρίωρα δεν πήγε καλά έμεινα εκτός. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μία πορεία», εξήγησε ο Νίκος Παπαϊωάννου.