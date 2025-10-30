Λάρισα: Βγήκαν βόλτα με το αγροτικό και άρχισαν να μπουγελώνουν τους περαστικούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό νύχτα

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29/10 στη Λάρισα, με ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα άρχισαν να εκτοξεύουν νερό προς περαστικούς, μετατρέποντας τη βόλτα τους σε νυχτερινό «μπουγέλωμα».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες προσήχθησαν για περαιτέρω έλεγχο.

 

 

 

 

