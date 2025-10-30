Βουλή: Σήμερα η ψηφοφορία για τις αλλαγές στον Κανονισμό – Μπαίνει «κόφτης» στις ομιλίες

Σήμερα αναμένεται να τεθούν σε ψηφοφορία οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής που θέτουν σε εφαρμογή «κόφτη» στις ομιλίες και των 300 του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις αλλαγές, το μικρόφωνο θα κλείνει, αλλά δεν θα πέφτει το κύκλωμα της τηλεόρασης. Η κάμερα θα στρέφεται από το βήμα προς τα έδρανα.

Με βάση την πρόταση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι εισηγητές και οι αγορητές θα έχουν 28 λεπτά, αντί για 22 λεπτά σήμερα, για τις ομιλίες τους. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά.

Οι βουλευτές θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων με 50 ή περισσότερους βουλευτές θα έχουν 25 λεπτά. Οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων με λιγότερους από 50 βουλευτές θα έχουν 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί 13 λεπτά.

Παράλληλα οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο από τον πρόεδρο της Βουλής έως και 3 φορές την ημέρα.

