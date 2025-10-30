Στο «κόκκινο» η κίνηση: Αφόρητη η κατάσταση σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

«Κόκκινο» χτυπά η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Αυξημένη είναι στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας και στην άνοδο του Κηφισού.

Αφόρητη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη), στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας και της Κηφισίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και σε Σταδίου, Φιλελλήνων και Βασιλίσσης Αμαλίας.

«Γερά νεύρα» απαιτούνται για όσους κινούνται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και την Περιφερειακή Καρέα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45′ από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄ από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.