«Θερμός» Νοέμβριος με μπλόκα, συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις αγροτών – Επιχείρηση κατευνασμού με διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση

Προβληματισμό προκαλούν στην κυβέρνηση οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων που προετοιμάζονται για έναν «θερμό» Νοέμβριο με μπλόκα, συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις. Στις 11 Νοεμβρίου προγραμματίζουν πανελλαδικές κινητοποιήσεις και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις και να καθησυχάσει τους αγρότες προχώρησε σε νέες δεσμεύσεις. Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου παραδέχτηκε τη δυσκολία που υπάρχει για τις αλλαγές στο σύστημα πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτές θα πρέπει να γίνουν εν κινήσει και χωρίς να κινδυνεύσουν οι πληρωμές των επιδοτήσεων.

«Ξέραμε καλά ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση εν κινήσει, ενώ έπρεπε να γίνονται πληρωμές και διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. θα προκαλούσε αστοχίες και καθυστερήσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και συνέχισε: «Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να καταβάλλονται αποζημιώσεις σε δικαιούχους για τροφές, για καταστροφές από τον Daniel. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη αυτού του έτους».

Μόλις έκλεισαν οι κάμερες ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς την αναγκαία πολιτικά στήριξή τους στην «επιβεβλημένη παρέμβαση». Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Κώστας Τσιάρας περιέγραψαν στο υπουργικό συμβούλιο τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με «τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου 2026».

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει πέντε βασικούς πυλώνες:

Πυλώνας 1: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία. Πυλώνας 2: Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).

Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ). Πυλώνας 3: Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δυο (2) ευρωπαϊκών ταμείων: του ΕΓΤΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δυο (2) ευρωπαϊκών ταμείων: του ΕΓΤΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) Πυλώνας 4: Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.

Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ. Πυλώνας 5: Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή οι «γαλάζιοι» βουλευτές της επαρχίας είναι έντονα θορυβημένοι αφού εισπράττουν την έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των επιδοτήσεων και την ακρίβεια.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρώπη έχει δώσει προθεσμία έως 4 Νοεμβρίου προκειμένου να κατατεθεί το action plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.