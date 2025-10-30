Λούβρο: Συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση τρίτος ύποπτος για τη μεγάλη ληστεία

Ένας τρίτος ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση για ανάκριση από τους ερευνητές, μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι στις 19 Οκτωβρίου, όπως μεταδίδει το BFMTV.

Οι δύο φερόμενοι συνεργοί του, οι οποίοι «έχουν παραδεχτεί εν μέρει την εμπλοκή τους», κατηγορήθηκαν επίσημα το βράδυ της Τετάρτης για «οργανωμένη ληστεία» και «εγκληματική συνωμοσία» και προφυλακίστηκαν, ενώ ο τρίτος συλληφθείς θεωρείται ύποπτος ότι ήταν μέλος των λεγόμενων «κομάντο του Λούβρου» και ότι βρισκόταν στο σημείο κατά τη διάρκεια της ληστείας, στις 19 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, συνελήφθη αργά χθες, Τετάρτη (29/10), το βράδυ στην περιφέρεια του Παρισιού.

Η εισαγγελέας Λωρ Μπεκό, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη, δήλωσε ότι τα λάφυρα από τη ληστεία, που εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, εκτός από το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας. «Ο διευθυντής του Λούβρου υπέδειξε πόσο λεπτή θα ήταν η αποκατάστασή του», ανέφερε.

«Αυτά τα κοσμήματα είναι προφανώς μη πωλήσιμα», τόνισε.