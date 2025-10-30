Συνταγή για γλυκόξινο χοιρινό με σάλτσα – Το μυστικό για την απόλυτη ισορροπία

marinasiskos

timeout

Συνταγή για γλυκόξινο χοιρινό από σεφ βραβευμένο με Michelin. Φωτογραφία: Freepik
Συνταγή για γλυκόξινο χοιρινό από σεφ βραβευμένο με Michelin. Φωτογραφία: Freepik

Γλυκόξινο χοιρινό για να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Μία παραδοσιακή συνταγή από την Κίνα με ιδιαίτερο άγγιγμα.

Συνταγή για χορταστικό γεύμα 5 λεπτών με κονσέρβα τόνου από βραβευμένο σεφ με Michelin

Μια κλασική κινέζικη συνταγή που έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο. Το γλυκόξινο χοιρινό, παρότι συχνά θεωρείται «δυτικοποιημένο», είναι ένα πιάτο που συνδυάζει τέλεια την τραγανή υφή του κρέατος με την ισορροπία γλυκού και ξινού στη σάλτσα του.

Υλικά (για 4 μερίδες)

  • 300 γρ. χοιρινός λαιμός κομμένος σε μπουκιές (εναλλακτικά χρησιμοποιήστε ψαρονέφρι)
  • 1 αυγό, χτυπημένο
  • 3 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ
  • 150 ml λευκό ξίδι (κατά προτίμηση από κρασί)
  • 100 γρ. ζάχαρη
  • 35 ml κέτσαπ
  • 5 σταγόνες χυμό λεμονιού
  • 15 ml σάλτσα Worcestershire
  • 1 κόκκινη πιπεριά (κομμένη σε ρόμβους)
  • 1 πράσινη πιπεριά (κομμένη ομοίως)
  • 1 μικρό κρεμμυδάκι (σαλάτα) κομμένο στα δύο, με τα «φύλλα» του χωρισμένα
  • 3 φέτες ανανά κομμένες σε μικρά κομμάτια
  • 2 κουταλιές της σούπας τραγανό λάδι τσίλι (ή απλό λάδι τσίλι)

Για τη μαρινάδα:

  • 7 γρ. ελαφριά σόγια σος
  • 6 γρ. άμυλο πατάτας (ή κορν φλάουρ)
  • 4 γρ. κινέζικο κρασί (ή ξηρό σέρι)
  • 2 γρ. μαγειρική σόδα
  • 10 γρ. νερό

Εκτέλεση:

Μαρινάρισμα:

Ανακατέψτε όλα τα υλικά της μαρινάδας και προσθέστε το χοιρινό. Ανακατέψτε καλά μέχρι να απορροφηθεί το υγρό. Αφήστε το στο ψυγείο όλη νύχτα.

Συνταγή για χορταστική σούπα με μοσχάρι – Χρειάζεστε ελάχιστα υλικά

Τηγάνισμα:

Περνάτε τα κομμάτια χοιρινού πρώτα από το χτυπημένο αυγό και έπειτα από το κορν φλάουρ. Τηγανίστε τα σε μπόλικο καυτό λάδι μέχρι να γίνουν τραγανά (περίπου 3 λεπτά).

Σάλτσα:

Σε κατσαρολάκι, ζεστάνετε το ξίδι, τη ζάχαρη, το κέτσαπ, το λεμόνι, τη σάλτσα Worcestershire και το αλάτι, μέχρι να δέσει ελαφρώς και να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού. Κρατήστε τη σάλτσα στην άκρη.

Μοναδική συνταγή του Jamie Oliver για σαλάτα με κινόα με… έμπνευση από την χωριάτικη

Λαχανικά:

  • Σε καυτό γουόκ ή μεγάλο τηγάνι, σοτάρετε τις πιπεριές και το κρεμμυδάκι για περίπου 2 λεπτά.
    Συνδυασμός:
  • Προσθέστε τη σάλτσα στο γουόκ, έπειτα το τηγανισμένο χοιρινό και τον ανανά.
  • Ανακατέψτε καλά μέχρι να καλυφθεί το κρέας από τη σάλτσα.

Σερβίρισμα:

Μεταφέρετε σε πιάτο και ρίξτε πάνω από κάθε κομμάτι λίγο τραγανό λάδι τσίλι για έξτρα άρωμα και ένταση.

Συνοδευτικό:

Ταιριάζει υπέροχα με τηγανητό ρύζι ή απλό ρύζι ατμού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρώτε καλαμπόκι; 6 λόγοι που αξίζει να το βάλετε στη διατροφή σας

Προσωπικός γιατρός: Τι προβλέπει νέα ρύθμιση για την εγγραφή στο σύστημα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Γιατί ενδέχεται να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή τους και τι θα ισχύσει για τον  ...

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές ρίχνονται στη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Πώς είναι σήμερα το «Hotel of Doom» που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν; Ποιες οι φιλοδοξίες του «αύριο»;

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που δουλεύει στο laptop του σε 14 δευτ...
περισσότερα
09:05 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Διώχνει την πεθερά και την κουνιάδα της από το σπίτι – «Τις φιλοξενώ πάνω από έναν χρόνο, έχω φτάσει στα όριά μου»

Μία νύφη έχει φτάσει στα όριά της. Η γυναίκα, ζήτησε βοήθεια από το Reddit γιατί δεν αντέχει π...
06:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 5 ανθρώπους θα βρει την καραμέλα σε 8 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025: Λέοντες, η μεταμόρφωση είναι μια πράξη θάρρους

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα...
21:00 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες δείχνουν νεότεροι από την ηλικία τους

Ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, κάποιοι άνθρωποι ωριμάζουν όπως το καλό κρασί. Είτε είναι η νεαν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς