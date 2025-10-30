Eurofighter: Ευρωπαϊκοί πύραυλοι για το casus belli της Τουρκίας και την υπεράσπιση των Κατεχομένων

Τα πολεμικά αεροσκάφη Eurofighter που θα προμηθευτεί η Τουρκία φέρεται να περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο όπλων, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων αέρος-αέρος Meteor που έχουν και τα ελληνικά Rafale αλλά και πυραύλων Brimstone. Πρόκειται για οπλικά συστήματα που η Τουρκία θα τα χρησιμοποιήσει για την προάσπιση του casus belli εναντίον της Ελλάδας στο Αιγαίο αλλά και για την διασφάλιση της παρουσίας του κατοχικού στρατού στην Κύπρο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η συμφωνία ύψους 10,3 δισ. ευρώ της Τουρκίας για 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon από το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει επίσης ένα ολοκληρωμένο πακέτο όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων αέρος-αέρος Meteor που παράγονται από την κοινοπραξία της MBDA (στην οποία είναι μέτοχος και η Γαλλία) και πυραύλων Brimstone, δηλώνει βρετανική πηγή που γνωρίζει το θέμα.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο όπλων, συμπεριλαμβανομένου του πυραύλου αέρος-αέρος Meteor πέραν της οπτικής ακτίνας δράσης, κατασκευασμένου από την MBDA, του προηγμένου πυραύλου αέρος-αέρος μικρής εμβέλειας και του πυραύλου αέρος-εδάφους Brimstone», ανέφερε η πηγή.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για το μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter Typhoon. Μετά τη συνάντηση, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε στον Τύπο: «Σχεδιάζουμε να αγοράσουμε 20 Eurofighter Typhoon από το Ηνωμένο Βασίλειο και 12 από το Κατάρ και το Ομάν». Επίσης, ανέφερε ότι τα αεροσκάφη από το Κατάρ θα μπορούσαν να φτάσουν στις αρχές του νέου έτους, δηλαδή στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πύραυλος αέρος-αέρος Meteor

Η MBDA παρουσιάζει τον Meteor, έναν πύραυλο αέρος-αέρος επόμενης γενιάς πέραν της οπτικής εμβέλειας (BVRAAM) που αναπτύχθηκε από κοινού από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ισπανία.

Χάρη στον κινητήρα ramjet, ο πύραυλος παρέχει συνεχή ώθηση μέχρι να φτάσει στον στόχο του, προσφέροντας την ευρύτερη ζώνη διαφυγής σε σύγκριση με τους υπάρχοντες πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς. Αυτή η παρατεταμένη ώθηση επιτρέπει στον πύραυλο να διατηρεί υψηλή ευελιξία κατά την τελική φάση, εξουδετερώνοντας τους ελιγμούς αποφυγής του στόχου. Αποτελεσματικός σε όλες τις καιρικές συνθήκες με τον ενεργό ανιχνευτή στο ραντάρ του, ο Meteor ξεχωρίζει με τις δικτυοκεντρικές δυνατότητές του και τη θανατηφόρα κεφαλή του.

Η πιστοποίηση σε μαχητικά αεροσκάφη όπως τα Eurofighter Typhoon, Rafale και Gripen έχει ολοκληρωθεί, και πιστοποιείται επίσης για χρήση και στα μαχητικά F-35 και KF-21. Ο πύραυλος παρέχει μέγιστη φονικότητα χάρη στην κεφαλή θρυμματισμού του και, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη ευελιξία του στο τερματικό, ενισχύει την μαχητική του αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, η διαθεσιμότητα τόσο των πυροκροτητών πρόσκρουσης όσο και των πυροκροτητών προσέγγισης προσφέρει υψηλή πιθανότητα καταστροφής εναντίον διαφόρων τύπων στόχων. Ένας πυροκροτητής προσέγγισης RF είναι ένας τύπος πυροκροτητή που χρησιμοποιεί σήματα ραδιοσυχνότητας (RF) σε μια ορισμένη απόσταση από τον στόχο, πυροδοτώντας έτσι την κεφαλή, χωρίς την ανάγκη άμεσης πρόσκρουσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Βάρος: 190 κιλά

Μήκος: 3,7 μ.

Διάμετρος: 178 χιλιοστά

Εκτόξευση: Δυνατότητες εκτόξευσης με ράγα και εκτόξευση

Πρόωση: Πύραυλος στερεού καυσίμου με μεταβλητή ροή (ramjet)

Αναζητητής: Ενεργός RF

Πλοήγηση και καθοδήγηση: Αδρανειακή μέση πορεία με ζεύξη δεδομένων· Αυτόνομη καθοδήγηση τερματικού

Κεφαλή: Κατακερματισμός

Ασφάλειες: Κρούση και εγγύτητα RF

Εμβέλεια: Περίπου 200 χλμ. (124 μίλια)

Διαμορφώσεις πτερυγίων: Παραλλαγές με πλήρες και με κομμένο πτερύγιο

Πύραυλος Brimstone

Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία περιγράφει τον πύραυλο Brimstone ως ένα προηγμένο, πυραυλοκίνητο, καθοδηγούμενο από ραντάρ πυρομαχικό ικανό να αναζητά και να καταστρέφει θωρακισμένους στόχους σε μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια MBDA, τα μαχητικά αεροσκάφη που είναι εξοπλισμένα με πυραύλους Brimstone προσφέρουν εμβέλεια, ταχύτητα, ευελιξία, ακρίβεια και την ικανότητα να εμπλέκουν πολλαπλούς στόχους με ένα μόνο ωφέλιμο φορτίο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πύραυλος επιτρέπει την ταχεία αντίδραση για εγγύς αεροπορική υποστήριξη (CAS) που δεν είναι δυνατή με ελικόπτερα.

Ο Brimstone έχει παράσχει σημαντική επιχειρησιακή υποστήριξη στο Tornado GR4 και έχει ενσωματωθεί και στα UAV MQ-9B. Ο πύραυλος μπορεί επίσης να αναπτυχθεί σε μια ποικιλία UAV, μελλοντικά επιθετικά ελικόπτερα και πλατφόρμες εδάφους και πλοίου.

Έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά στις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, τη Λιβύη και το Ιράκ. Το Brimstone διαθέτει δυνατότητα ημέρας/νύχτας, ικανό να εκτελεί χρονικά κρίσιμες χειρουργικές επιθέσεις εναντίον τόσο στατικών όσο και κινούμενων/ελιγμένων στόχων.

Στην έμμεση λειτουργία, οι πύραυλοι εκτοξεύονται όταν οι στόχοι και η τοποθεσία τους δεν είναι ορατοί στο επιτιθέμενο αεροσκάφος, ενώ στην άμεση λειτουργία, ο πιλότος χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο σύστημα στόχευσης για να επιλέξει τον στόχο. Επειδή ο στόχος μπορεί να τοποθετηθεί μακριά από την τροχιά του αεροσκάφους, ο πιλότος δεν χρειάζεται να κάνει ελιγμούς για να εκτοξεύσει τους πυραύλους. Αποδεδειγμένο σε πραγματικές μάχες, το σύστημα μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε τρεις λειτουργίες:

Λειτουργία 1: Ημιενεργή καθοδήγηση λέιζερ (SAL) για εμπλοκή στατικών στόχων με περιορισμένη ή καθόλου διατομή ραντάρ (RCS)

Λειτουργία 2: Καθοδήγηση ραντάρ SAL και χιλιοστομετρικού κύματος για γρήγορα κινούμενους στόχους σε σύνθετα περιβάλλοντα

Λειτουργία 3: Ταυτόχρονη εμπλοκή στόχου με ‘fire and forget’

Τεχνικές προδιαγραφές