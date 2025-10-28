Η Τουρκία αγοράζει Eurofighter και ελπίζει σε ανατροπή στο Αιγαίο – Πακέτο με πυραύλους Meteor

Η Τουρκία προχωρά στην αγορά Eurofighter από την Μεγάλη Βρετανία, ενώ ταυτόχρονα αποκτά μεταχειρισμένα μαχητικά από Κατάρ και Ομάν, σε μία προσπάθεια ολικής αντεπίθεσης ώστε να ισορροπήσει το ισοζύγιο αεροπορική ισχύος, που μετά την απόκτηση των Rafale και τον εκσυγχρονισμό των F-16 σε Viper γέρνει υπέρ της Ελλάδας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με 20 ολοκαίνουργια μαχητικά Eurofighter έκδοσης Tranche 4 από την Μ. Βρετανία, η Τουρκία επιχειρεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στο Αιγαίο, μετά την απόκτηση 24 Rafale και 82 «οχιών» F-16 Viper από την Πολεμική Αεροπορία ενώ τρέχει και η παραγγελία των F-35.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, συμφωνία αξίας έως και 8 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 10,3 δισ. ευρώ) για 20 βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη Typhoon – τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγών μαχητικών αεροσκαφών εδώ και μια γενιά.

Η συμφωνία υπεγράφη καθώς ο Πρωθυπουργός φιλοξενήθηκε από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψής του στην Άγκυρα χθες (27/10).

Όπως επισημαίνει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, «η συμφωνία θα βοηθήσει στη διατήρηση ενός εργατικού δυναμικού 20.000 ατόμων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με γραμμές παραγωγής στο Εδιμβούργο, το Γουόρτον, το Σάλμεσμπουρι και το Μπρίστολ.

Η τουρκική συμφωνία αποτελεί σημαντική ώθηση για το βρετανικό βιβλίο παραγγελιών, καθώς αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη συμφωνία για μαχητικά αεροσκάφη εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και σώζει τη γραμμή παραγωγής του Warton.

Θα ενισχύσει επίσης τις προηγμένες μαχητικές δυνατότητες της Τουρκίας, ενισχύοντας τη δύναμη του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή και ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των αεροπορικών δυνάμεών μας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Αυτή η ορόσημο συμφωνία με την Τουρκία αποτελεί νίκη για τους Βρετανούς εργαζόμενους, νίκη για την αμυντική μας βιομηχανία και νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Και στα δύο άκρα της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας και αυτό θα επιτρέψει στις Ένοπλες Δυνάμεις μας να συνεργαστούν ακόμη στενότερα καθώς αποτρέπουμε τις απειλές και προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Προσφέροντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και καλά αμειβόμενης απασχόλησης, μεταξύ άλλων στο Γουόρτον, το Εδιμβούργο και το Μπρίστολ για τα επόμενα χρόνια, αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του Σχεδίου μας για Αλλαγή στην πράξη, που οδηγεί στην ανανέωση και τις ευκαιρίες σε όλη τη χώρα».

Η συμφωνία έρχεται επίσης μετά την υπογραφή νέας συμφωνίας από τον Πρωθυπουργό και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς τον Ιούλιο για την ενίσχυση των εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού παγκόσμιας κλάσης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τα τεθωρακισμένα οχήματα Boxer και το Typhoon.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψης του Πρωθυπουργού, συναντήθηκε επίσης με Τούρκους στρατιωτικούς και πιλότους των Typhoon της RAF για να ακούσει από πρώτο χέρι πώς τα αεροσκάφη θα συμβάλουν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός κατέθεσε επίσης στεφάνι στο Μαυσωλείο του Ανίτκαμπιρ Ατατούρκ, πριν οριστικοποιήσει τη συμφωνία για τον Τυφώνα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η συμφωνία συνεργασίας για το Typhoon προβλέπει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το υπόλοιπο κάθε αεροσκάφους θα παράγεται από τα Εταιρικά Έθνη του Eurofighter, δηλαδή τις Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, που αποτελούν τα μέλη της κοινοπραξίας. Οι θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν:

Σχεδόν 6.000 θέσεις εργασίας υποστηρίζουν άμεσα το πρόγραμμα Typhoon στις εγκαταστάσεις της BAE Systems στο Warton και το Samlesbury, όπου λαμβάνει χώρα η παραγωγή και η τελική συναρμολόγηση κάθε μαχητικού αεροσκάφους Typhoon.

Το πρόγραμμα Typhoon υποστηρίζει περισσότερες από 1.100 θέσεις εργασίας στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Αγγλίας. Αυτό περιλαμβάνει την Rolls-Royce στο Μπρίστολ, η οποία παράγει κρίσιμες μονάδες και εξαρτήματα για τους κινητήρες τζετ EJ200 του Typhoon και λειτουργεί ως κύριος κόμβος για τη συντήρηση των κινητήρων.

Το πρόγραμμα Typhoon υποστηρίζει περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στη Σκωτία. Σε αυτές περιλαμβάνεται η Leonardo στο Εδιμβούργο που κατασκευάζει το υπερσύγχρονο ραντάρ του μαχητικού αεροσκάφους για την αναγνώριση εχθρών.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος ταξίδεψε με τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία, δήλωσε: «Αυτή είναι μια ακόμη σημαντική συμφωνία εξαγωγών για το Ηνωμένο Βασίλειο και η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγών αεροσκαφών εδώ και μια γενιά. Θα διοχετεύσει δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία μας και θα διατηρήσει τις γραμμές παραγωγής των βρετανικών Typhoon σε λειτουργία για πολύ καιρό στο μέλλον. Αυτή η συμφωνία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή προμήθεια αεροσκαφών. Αποτελεί την αιχμή της αναπτυσσόμενης αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών μας. Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ο φύλακας της πύλης προς τη Μαύρη Θάλασσα. Εξοπλίζοντάς την με μαχητικά αεροσκάφη Typhoon κορυφαίας βεληνεκούς, αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει την αποτροπή του ΝΑΤΟ και θα μας βοηθήσει να γίνουμε όλοι ασφαλέστεροι. Είμαι αποφασισμένος ότι αυτή η κυβέρνηση θα καταστήσει την άμυνα κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η πρώτη παράδοση στην Τουρκία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030. Όμως, η Τουρκία δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τότε. Χρειάζεται μαχητικά και τα χρειάζεται άμεσα.

Το 2030 που η Ελλάδα θα παραλαμβάνει τα πρώτα 12 F-35, η έλευση των Eurofighter στην Τουρκία θα είναι σαν ασπιρίνη σε ανίατη ασθένεια. Η Τουρκία βιάζεται και δεν το κρύβει.

Η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι για την προσθήκη καινούριων αεροπλάνων. Ως τότε η Άγκυρα θα πορευτεί με ένα μείγμα μεταχειρισμένων από διαφορετικές πλευρές.

Πηγές του enikos.gr από το Λονδίνο αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό σε κοντινό χρονικό διάστημα να ανακοινωθεί επιπλέον συμφωνία με την Τουρκία για την παραχώρηση 20 μεταχειρισμένων μαχητικών.

Και μετά έρχονται το Ομάν και το Κατάρ. Σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, Ρ. Ταγίπ Ερντογάν, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα αποκτήσει περισσότερα από 12 μαχητικά αεροσκάφη έκδοσης Tranche 3 από το Κατάρ και το Ομάν, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία Eurofighter για την απόκτηση 40 μονάδων του αεροσκάφους.

Παράλληλα με την υπογραφή για την απόκτηση του Eurofighter οι Βρετανοί έδωσαν την άδεια για επιπλέον δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι η απόκτηση πυραύλων Meteor και το δεύτερο να δώσουν τα «κλειδιά» των αεροσκαφών ώστε οι Τούρκοι να μπορούν να πιστοποιούν στους φορείς τους και δικούς τους πυραύλους.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι η πρόσκτηση ενός αεροσκάφους 4,5ης γενιάς, όπως το Eurofighter Typhoon, θα μπορούσε να δώσει νέες ιδέες στους σχεδιαστές της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τον υπάρχοντα στόλο της Τουρκίας, ο οποίος αποτελείται από περίπου 250 μονάδες διαφόρων μπλοκ F-16 μέσω του προγράμματος «Ozgur» της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TAI), ενώ παράλληλα θα αποσύρουν τα F-4E Phantoms.

Επιπλέον, η Τουρκία επιδιώκει να προσθέσει στο οπλοστάσιό της δεκάδες εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hurjet και ελαφρά επιθετικά αεροσκάφη και, φυσικά, τα KAAN τη δεκαετία του 2030. Πλέον, από τουρκικές πηγές διαρρέεται ότι έχει αποφασιστεί η απεξάρτηση από αμερικανικής κατασκευής πλατφόρμες, όπως τα F-16 Block 70 “Vipers” και τα F-35, τα οποία δε θα ενταχθούν ποτέ στο τουρκικό οπλοστάσιο.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των τουρκικών Typhoon είναι ότι θα μειώσουν την πίεση στην TAI, την κύρια εταιρεία ανάπτυξης του MMU KAAN, η οποία βρίσκεται ήδη σε ένα σφιχτό πρόγραμμα παραγωγής.

Εν τω μεταξύ, ο τουρκικής κατασκευής κινητήρας της KAAN, TF-35000, που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με την θυγατρική της TAI, TEI, αναμένεται να ενσωματωθεί στο δικινητήριο αεροσκάφος έως το 2032.

Ίσως, το πιο ανησυχητικό σημείο απ’ όλα είναι ότι πλέον οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξαρτώνται οικονομικά από την Τουρκία, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πίεση που μπορούν να ασκούν οι κυβερνήσεις τους στα «θέλω» της Άγκυρας από την Ευρώπη.