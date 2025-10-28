Ιζαμπέλλα Φούλοπ για τον σύζυγό της: «Με τον Γιώργο κάναμε παρέα σαν παιδάκια – Βρισκόμασταν στα οικογενειακά τραπέζια»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΦΟΥΛΟΠ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

H Ιζαμπέλλα Φούλοπ, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής «Porto Leone», ήταν καλεσμένη στο The 2 Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Οι φωτογραφίες με τα άγρια ζώα από το ταξίδι της στην Αφρική – «Αυτό που θα θυμάμαι πάντα…»

Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση λατρείας με τον σύζυγό της, Γιώργο Δερβίση, ενώ θυμήθηκε τη γνωριμία τους, ως παιδάκια, την πρόταση γάμου, τον γάμο, αλλά και στιγμές από το ταξίδι του μέλιτος.

ΦΟΥΛΟΠ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

«Σε λίγο καιρό έχουμε την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό μου, παντρευτήκαμε παραμονή Πρωτοχρονιάς. Γνωριζόμαστε από παιδιά με τον Γιώργο, γιατί οι παππούδες μας ήταν φίλοι και οι γονείς μας ήταν παιδικοί φίλοι όπως εμείς. Με τον Γιώργο κάναμε παρέα σαν παιδάκια, βρισκόμασταν στα οικογενειακά τραπέζια. Όταν συναντηθήκαμε μετά από 10 χρόνια προέκυψε ο έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος έκανε την πρώτη κίνηση», είπε αρχικά η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Δεν αγχώνομαι όταν είναι κλειστό το τηλέφωνο του Γιώργου, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είναι σε κάποιον αγώνα ή σε προπόνηση. Με τον Γιώργο συγκατοικούσαμε ως ζευγάρι, η πρόταση γάμου έγινε μετά από 6 χρόνια στα γενέθλια μου. Πήγαμε ταξίδι του μέλιτος στη Τανζανία, επισκεφτήκαμε και τη Ζανζιβάρη, ήταν πολύ ωραία».

Στη συνέχεια, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αναφέρθηκε στην αντίδραση των γονιών της όταν τους ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Όταν τελείωσα τη Δραματική Σχολή βρήκα αμέσως δουλειά σε παιδική παράσταση, κάθε χρόνο έβρισκα δουλειά. Έχω σπουδάσει Κοινωνική Θεολογία, ήταν ο όρος της μαμάς μου για να μπορέσω να σπουδάσω υποκριτική».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα αν τρώτε ένα λουκάνικο την ημέρα

25χρονη έχασε εύκολα 7 κιλά με μια απλή αλλαγή στο πρωινό: «Μου παίρνει κυριολεκτικά πέντε λεπτά»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel – Οι πληρωμές που εκκρεμούν

IRIS: Παράταση ενός μήνα για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών

Επιστήμονες ζητούν απαγόρευση του μπέικον στα σούπερ μάρκετ λόγω χημικής ουσίας που συνδέεται με 50.000 περιπτώσεις καρκίνο...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο κουτάβια σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ζόζεφιν: Το απρόβλεπτο στιγμιότυπο με τον Αντώνη Ρέμο στη Νότια Αφρική – «Μου έκλεψες την καρδιά»

Η Ζόζεφιν μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μαγικά στιγμιότυπα από το ταξίδι της ...
02:35 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Κέλλυ Βρανάκη: «Θα μπορούσα να συμμετέχω σε μία πρωινή εκπομπή»

Η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στον Ξενοφώντα Σκιντζή απ...
01:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Δημήτρης Μηλιόγλου: «Ό,τι κι αν κάνει η Καραβάτου για μένα είναι άξιο για βραβείο ΕΜΜΥ»

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» σχολιάζοντας πρόσωπα της επικαιρό...
22:51 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Ψάχνω κινητό και όλες αυτές τις “κατινιές” τις κάνω, δεν μασάω»

Στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου έκανε δηλώσεις η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η creativ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς