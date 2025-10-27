ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατομμύριων ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από τον Daniel

Στην καταβολή 54,3 εκατ. Ευρώ σε 42.522 δικαιούχους, για ενισχύσεις De Minimis του τομέα της ενίσχυσης ζωοτροφών και του τομέα των φερτών υλικών λόγω της κακοκαιρίας Daniel, προχώρησε τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οργανισμού:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα πληρωμή ποσού 44.726.678 Ευρώ σε 39.820 δικαιούχους, για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis λόγω ευλογιάς
και πανώλης Και Πληρωμή ποσού 9.558.297 Ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για φερτά υλικά λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Από αυτούς το 80% περίπου των δικαιούχων έχουν λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29/10/2025.

Παραγωγοί που τυχόν δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να το κάνουν έως την Τετάρτη 29/10/2025 και ώρα 23:59.

