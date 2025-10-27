Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό την 16η σορό Ισραηλινού ομήρου

Μια ακόμη σορός ενός Ισραηλινού ομήρου παραδόθηκε από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος τη μεταφέρει αυτή την ώρα σε ισραηλινές δυνάμεις εντός της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «ένα φέρετρο που περιέχει έναν νεκρό όμηρο θα μεταφερθεί» υπό την προστασία του Ερυθρού Σταυρού στο σημείο συνάντησης που έχει συμφωνηθεί με το ισλαμιστικό κίνημα στη Γάζα.

על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, ארון של חטוף חלל, הועבר לידיו והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה”ל בשטח הרצועה. חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2025



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, o Ερυθρός Σταυρός έχει ήδη ειδοποιήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ότι παρέλαβε το φέρετρο από τη Χαμάς στην Πόλη της Γάζας πριν από λίγη ώρα και ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς τα ισραηλινά στρατεύματα εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου.

Σε μήνυμα που ανάρτησαν στο κανάλι τους στο Telegram, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, ανέφεραν ότι η σορός θα παραδοθεί «σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 9 η ώρα το βράδυ».

Η παράδοση της σορού πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Από τότε, η Χαμάς έχει επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 ομήρων που κρατούσε, ενώ στις 13 Οκτωβρίου είχε απελευθερώσει τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους.

Η οργάνωση είχε δεσμευθεί ότι θα παραδώσει και τις 28 σορούς την ίδια ημέρα, ωστόσο μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει μόνο τις μισές, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες εντοπισμού των λειψάνων μέσα στα ερείπια της πολιορκημένης Γάζας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι ο Ερυθρός Σταυρός, εκπρόσωπος της Χαμάς και μια αιγυπτιακή ομάδα εργάζονται από κοινού για τον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων που κρατούνταν επί δύο χρόνια στη Γάζα.

Πηγή: Times of Israel, ΑΠΕ-ΜΠΕ