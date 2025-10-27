Επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων στο Μοσχάτο: 13χρονος δέχτηκε επίθεση από ομάδα 15 μαθητών – «Μου φώναζαν ότι θα με σκοτώσουν»

Μία λεκτική παρεξήγηση ήταν αρκετή για να αρχίσει μία ομάδα 15 μαθητών να χτυπά με μανία έναν 13χρόνο. Το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία του Μοσχάτου.

«15 άτομα με έπιασαν από το κεφάλι και με έριξαν κάτω. Με χτύπησαν με κλωτσιές και μετά με σήκωσαν για να με χτυπήσουν πάλι, αλλά αυτή τη φορά στο πρόσωπο με χαστούκια. Μου φώναζαν ότι θα με σκοτώσουν» κατέθεσε ο 13χρονος, όπως μετέδωσε το Mega.

«Εκεί στο παρκάκι χαιρέτησα μια φίλη μου λέγοντάς της “πού είσαι ρε μ…” και αυτοί νόμιζαν ότι έβρισα εκείνους και μου είπαν “Θα σου φέρουμε κόσμο από Καλλιθέα, θα σε δείρουμε”. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι δεν το είπα σε αυτούς. Πήγα βολτίτσα προς της εκκλησία στη Μεταμορφώσεως και ξεκίνησαν το ξύλο» ανέφερε ο 13χρονος σύμφωνα με το STAR.

Η συμμορία ανηλίκων «183»

Σύμφωνα με μαρτυρίες από μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του Μοσχάτου, φαίνεται πως στην περιοχή κυριαρχεί μια συμμορία ανηλίκων, ονόματι «183», που επιτίθεται σε μαθητές, είτε στους σχολικούς χώρους, είτε εκτός.

«Είναι μια ομάδα η “183”, οι οποίοι είχαν πάει και σε μια χοροεσπερίδα, και εκεί πέρα άρχισαν να πλακώνουν διάφορα παιδιά για την πλάκα τους. Αυτός που κερδίζει είναι αυτός, που χτυπάει πιο πολύ και αυτός, που χάνει είναι αυτός, που πέφτει κάτω» είπε μία μαθήτριας.

Η βία των ανηλίκων στην περιοχή φαίνεται πως είναι συχνό φαινόμενο.

«Ένας 16χρονος – 17χρονος ζει στο κόκκινο, ζει όσο πιο κόκκινα μπορεί δηλαδή, να το πω έτσι και δεν βλέπει όρια. Έχω δει ένα παιδί κάτω,, τον κυνηγούσαν 15 άτομα, τον βάλαν κάτω μπροστά σε ένα αμάξι και αρχίσαν και τον κλωτσάγανε με μανία, κανένας δεν έκανε τίποτα. Σαν ξεκαθάρισμα φαινόταν» αποκάλυψε άλλος ανήλικος.

«Το βράδυ της Παρασκευής με κάλεσε ο γιος μου, μου λέει “Μπαμπά έχω 1% μπαταρία, με έχουν χτυπήσει 15 άτομα, είμαι στο Μοσχάτο”. Λέω μείνε εκεί που είσαι, βλέπω τη θέση σου, έρχεται η αστυνομία» ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου μιλώντας στο Star.

Οι ανήλικοι δράστες έστειλαν μήνυμα στον 13χορνο μετά την αναίτια επίθεση, ότι θέλουν να τον συναντήσουν. Ωστόσο αντί για τον ανήλικο εμφανίστηκαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

«Λέει ο γιος μου “παιδιά γιατί με χτυπήσατε;”, “Αυτό θα στο πούμε από κοντά” λέει “σου ζητάμε συγγνώμη, ραντεβού σε εκείνο το μέρος”. Είχε ειδοποιηθεί ταυτόχρονα και η ασφάλεια Μοσχάτου και έγινε επ’ αυτοφώρω σύλληψη στους 5 από τους 15 δράστες» πρόσθεσε ο πατέρας του 13χρονου.