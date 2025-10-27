Φυλακές Κορυδαλλού: Τυλιγμένο σε σακούλα ήταν το όπλο που εντοπίστηκε θαμμένο στην αυλή – Τι εκτιμούν οι Αρχές

Ένα πιστόλι και οκτώ σφαίρες βρέθηκαν θαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, την περασμένη Πέμπτη (23/10).

Όπως έγραψε το enikos.gr, πρόκειται για πιστόλι Beretta που βρέθηκε θαμμένο στην αυλή του σωφρονιστικού ιδρύματος. Όλα ξεκίνησαν όταν έφτασε στις αρχές μία σχετική πληροφορία που έκανε λόγο για όπλο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε συγκεκριμένο σημείο του προαύλιου χώρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλων στον προαύλιο χώρο των φυλακών Κορυδαλλού, εντόπισαν το όπλο και τις σφαίρες. Ήταν τυλιγμένα σε σακούλα για να μην οξειδώνονται από τις καιρικές συνθήκες.

Τα ευρήματα προκάλεσαν έντονη κινητοποίηση, καθώς στην συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται βαρυποινίτες, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της μαφίας των φυλακών, ο οποίος προαυλίζεται στον ίδιο χώρο. Στην 5η πτέρυγα προαυλίζονται επίσης Τούρκοι κρατούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες ομοεθνών τους στην Αττική.

Εκτίμηση των αρχών είναι ότι κάποιος κρατούμενος ετοίμαζε ομηρία σωφρονιστικού υπαλλήλου και στην συνέχεια απόδραση.

Η έρευνα για το πώς το όπλο βρέθηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και πώς κατάφερε να παραμείνει κρυμμένο στο προαύλιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Την έρευνα έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πειραιά