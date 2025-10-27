Ξανθούλα Τζερεφού: «Θεώρησα ότι παίρνοντας παραπάνω κιλά θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση και είχε αποτέλεσμα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ξανθούλα Τζερεφού
Φωτογραφία: Instagram/xanthitzeri12

Η Ξανθούλα Τζερεφού έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/10). Η ηθοποιός, την οποία γνωρίσαμε ως μοντέλο στο GNTM πριν από επτά χρόνια, μίλησε για την συμμετοχή της στο ριάλιτι, καθώς και για τα κιλά που είχε πάρει, κάνοντας διατροφή, προκειμένου να αποκτήσει αυτοπεποίθηση.

Σχετικά με το παιχνίδι, η Ξανθούλα Τζερεφού ανέφερε πως: «Έγινα πιο γνωστή εκεί. Δεν μετανιώνω για την συμμετοχή μου. Δεν το είδα ποτέ ως ριάλιτι, αλλά το είδα ως μία ακόμα δουλειά για εμένα. Ήταν πολύ σημαντικό να δείξω αυτό που ήμουν εκείνη την εποχή και το σώμα με το οποίο δούλευα. Υπήρχαν σχεδιαστές που μου έστειλαν μήνυμα μετά το παιχνίδι και με ρωτούσαν “τι έκανες και πάχυνες;”. Είχαν πάθει σοκ. Θεώρησαν ότι ήταν κάτι πολύ τραγικό αυτό που έκανα και δεν θα έχει μέλλον και διάρκεια. Πράγμα το οποίο εγώ το είδα ως επένδυση για τα μετά κορίτσια».

«Για να πάρω τα κιλά έκανα διατροφή. Η ιδέα για να πάρω τα κιλά μου ήρθε σε ένα show. Ήμουν 47 κιλά, ένα κοριτσάκι το οποίο δεν μίλαγα, δεν με άκουγε κανείς, με το κεφάλι κάτω, και πέρασε από δίπλα μου μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα plus size, στην Ιταλία. Θεώρησα ότι παίρνοντας παραπάνω κιλά θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση και είχε αποτέλεσμα. Με είδατε στο παιχνίδι, ήμουν στα καλύτερα μου», συνέχισε.

Ακόμα, η ηθοποιός και μοντέλο εξήγησε ότι: «Θεωρούσα ότι κάνω μόδα για να την δουν άλλοι. Επειδή οι άλλοι είναι γυναίκες του τώρα, του σήμερα που έχουν και παραπάνω κιλά και δεν είναι υποχρεωμένες μόνιμα να είναι με ένα μήλο στο χέρι ή να μετράνε τις θερμίδες τους. Ή υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες από την φύση τους, είναι πιο curvy. Πρέπει να νιώθεις καλά με το σώμα σου κι εγώ όταν ήμουν πάρα πολύ αδύνατη δεν ένιωθα. Μέσα σε επτά χρόνια έχασα πολλά κιλά».

