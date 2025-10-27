Ελισάβετ Σπανού για την εγκυμοσύνη της: «Επειδή ήταν πάρα πολύ στρεσογόνα περίοδος, ο γυναικολόγος μου με παρέπεμψε σε μία ψυχίατρο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελισάβετ Σπανού
Φωτογραφία: Instagram/elisavet_spanou

Στο podcast της Αγάθης και της Βαλεντίνης Ράντη μίλησε η Ελισάβετ Σπανού. Ένα απόσπασμα από την συνέντευξη προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως στην περίοδο της εγκυμοσύνης της είχε αισθανθεί μεγάλη πίεση, από τις ερωτήσεις που δεχόταν, οι οποίες αφορούσαν τον πατέρα του μωρού της.

Μιλώντας για την εγκυμοσύνη της, η Ελισάβετ Σπανού είπε ότι: «Είχα νιώσει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ μεγάλη πίεση με την ερώτηση: “Ποιος είναι ο πατέρας; Πού είναι ο πατέρας;”. Ειλικρινά… Δεν ήταν και καλά η ψυχολογία μου και τα νεύρα μου ούτως ή άλλως και αυτό με πίεζε ακόμα περισσότερο και ένιωσα ότι θέλω επιτέλους να πω εγώ ότι: “Υπάρχει πατέρας, είναι φυσική η σύλληψη, έμεινα έγκυος, αλλά δεν είμαστε πια μαζί”».

«Το δύσκολο στη δική μου ιστορία, βλέποντάς το και εγώ πια απ’ έξω, ήταν πραγματικά η περίοδος της εγκυμοσύνης, που πέρασα πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά», εξήγησε στη συνέχεια.

Σε ερώτηση για το αν απευθύνθηκε σε κάποιον ειδικό, η Ελισάβετ Σπανού απάντησε: «Επειδή ήταν πάρα πολύ στρεσογόνα περίοδος και είχα πολλές συσπάσεις, ο γυναικολόγος μου με παρέπεμψε σε μία ψυχίατρο. Επειδή δεν έχουμε υπάρξει με τον μπαμπά στο ίδιο σπίτι με το παιδί, έχω έναν ρόλο. Αν αυτός ο ρόλος εντάσσει και την πατρική φιγούρα μέσα, μάλλον δεν το καταλαβαίνω».

