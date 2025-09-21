Ελισάβετ Σπανού για τον χωρισμό της: «Η απόσταση έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε την ευθύνη του παιδιού»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ελισάβετ Σπανού, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) , στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Μαμα-δες» που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Σ’ αυτήν, λοιπόν, η γοητευτική τραγουδίστρια μίλησε για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή και στην καθημερινότητα της καθώς και για την απόφαση να μην συνεχίσουν μαζί με τον πατέρα του παιδιού της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελισάβετ Σπανού εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος χρόνος και δεν μπορώ να πω ότι ακόμα σαν Ελισάβετ με έχω βρει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή άλλαξε τόσο δραματικά, με την καλή όμως έννοια, η ζωή μου που ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματα μου. Παρ’ όλα αυτά είναι συναρπαστικό και δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει κάτι”.

«Ήμουν μέσα σε μια σχέση η οποία όμως δεν είχε κατ’ ανάγκη τα χαρακτηριστικά του να οδηγήσει σε κάτι πιο σταθερή, δεν είναι και ανάγκη όλες οι σχέσεις να ξεκινάνε με μια τέτοια λογική. Συν του ότι η απόσταση στον τόπο διαμονής μας δημιουργούσε ένα θέμα. Επειδή είχα αποβολές στο παρελθόν, το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μου ήταν ιδιαίτερο».

«Ενώ έχουμε καλοδεχτεί όλοι την είδηση του παιδιού, συνειδητοποιούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό με τον μπαμπά της και η απόσταση, που είχαμε, έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε αυτή την ευθύνη. Πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε, την οποία δεν την έχω μετανιώσει» συμπλήρωσε η Ελισάβετ Σπανού.