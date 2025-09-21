ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαμηνύει πως θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν το Αφγανιστάν δεν «δώσει πίσω» τη βάση Μπάγραμ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο (20/9) πως αν η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν δεν παραχωρήσει εκ νέου στον αμερικανικό στρατό τον έλεγχο της πελώριας αεροπορικής βάσης Μπάγραμ, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπούλ, θα γίνουν «άσχημα πράγματα».

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να «ανακτήσει» τη βάση στην Μπάγραμ του Αφγανιστάν που εγκαταλείφθηκε το 2021

«Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση Μπάγραμ πίσω σε αυτούς που την έφτιαξαν, τις ΗΠΑ, θα γίνουν άσχημα πράγματα», ανέφερε ο Aμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, και προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Ήδη την Πέμπτη, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος δήλωνε πως «εργάζεται» για να «ανακτήσει» τη βάση, που εγκατέλειψαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λίγο καιρό πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τη 15η Αυγούστου 2021.

«Ένας από τους λόγους που θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως γνωρίζετε, πως απέχει μια ώρα από εκεί όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την τελευταία ημέρα επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία.

Ωστόσο νυν και πρώην Aμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αρκετές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του σχεδίου αυτού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

Έλεγχοι και ψηφιακά εργαλεία στη… μάχη κατά της φοροδιαφυγής – Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025

Θετική η σεζόν για τον ελληνικό τουρισμό: Άνοδος αφίξεων και έσοδα 12,1 δισ. ευρώ – Αναμένεται δυναμική συνέχεια τον Σεπτέ...

Apple: Ενημερώστε τώρα τις συσκευές σας για να διορθώσετε δεκάδες ευπάθειες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:15 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον κουρδικής περιοχής

Επτά άμαχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (20/9) σε βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν από δυνάμει...
01:30 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις

Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοπο...
23:39 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Le Monde: Γιατί είναι επιτακτικό να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, ω...
22:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους κατά του πολέμου στην Γάζα – Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των IDF

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Ισραήλ διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα το βράδυ του Σαββάτου ζητώντας...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος