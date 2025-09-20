Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου» – Πώς έγινε η άγρια δολοφονία της 59χρονης, γρίφος το κίνητρο του δράστη

Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί την Κυριακή (21/9) ο 50χρονος που σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες αφού η γυναίκα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι αρχές προσπαθούν να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα, τι όπλισε το χέρι του 50χρονου, αφού, όλα δείχνουν ότι τα δύο ετεροθαλή αδέλφια δεν είχαν προβλήματα και αντιδικίες.

Μάλιστα, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ήταν εκείνος που φρόντιζε την 59χρονη όλο το διάστημα που νοσηλευόταν και εκείνος που την μετέφερε το πρωί του Σαββάτου (20/9) πίσω στο διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, όπου και τελέστηκε το έγκλημα.

«Σκότωσα την αδελφή μου»

Το άγριο έγκλημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο χολ του διαμερίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να μετέτρεψε μία πλαστική σακούλα σε «σχοινί», αφού την έδεσε γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και την έσφιξε με δύναμη, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο. Η 59χρονη φαίνεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Περίπου στις 3 το μεσημέρι, ο 50χρονος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και είπε: «σκότωσα την αδελφή μου».

Ο ίδιος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο διαμέρισμα, τους βοήθησε να του βάλουν χειροπέδες και τους ακολούθησε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου, όπου και κρατείται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής ο καθ’ ομολογίαν δράστης δεν έχει μιλήσει για το έγκλημα και κυρίως δεν έχει εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη, ενώ το μόνο που ζητά είναι να δει τον δικηγόρο του.

Η νοσηλεία της 59χρονης και το σημείωμα του δράστη

Οι γείτονες των δύο αδελφιών αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, παρά μόνο στις 12 το μεσημέρι άκουσαν μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η 59χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες 12 ημέρες σε νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με θερμά λόγια για την αδελφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά, καθώς βρισκόταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Ο 50χρονος θα περάσει την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή την Κυριακή, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω μεταχείρισή του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για την άγρια δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, όπως προέκυψε κατά την μακροσκοπική εξέταση από τον ιατροδικαστή υπηρεσίας, η 59χρονη γυναίκα έφερε τραύματα στον λαιμό και ο θάνατός της επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Τις αρχές ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος κάλεσε την Άμεση Δράση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας».