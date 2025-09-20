Τροχαίο στην Καβάλα: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε επιβάτης αυτοκινήτου έπειτα από σύγκρουση

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε επιβάτης οχήματος στην Καβάλα, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με άλλο επιβατηγό όχημα, στην Επαρχιακή Οδό Νέα Περαμος – Ελευθερές, στον Δήμο Παγγαίου.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.