Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της – Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για την άγρια δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, όπως προέκυψε κατά την μακροσκοπική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, η 59χρονη γυναίκα έφερε τραύματα στον λαιμό και ο θάνατός της επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Τις αρχές ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος κάλεσε την Άμεση Δράση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας».