ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να «ανακτήσει» τη βάση στην Μπάγραμ του Αφγανιστάν που εγκαταλείφθηκε το 2021

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε την Πέμπτη (18/9) ότι εργάζεται για να «ανακτήσει» την αεροπορική βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν, την οποία εγκατέλειψαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ το 2021, λίγο πριν από την επιστροφή στην εξουσία στην Καμπούλ των Ταλιμπάν.

«Προσπαθούμε να την ανακτήσουμε (…) Θέλουμε να ανακτήσουμε αυτή τη βάση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία.

«Ένας από τους λόγους που θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως γνωρίζετε, πως απέχει μια ώρα από εκεί όπου η Κίνα κατασκευάζει να πυρηνικά όπλα της», πρόσθεσε.

Δεν δόθηκε καμιά διευκρίνιση από την κυβέρνησή του για το τι σημαίνει η πρόθεση που εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ συγκεκριμένα.

Κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την Καμπούλ, η Μπάγραμ, η μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Αφγανιστάν, βρισκόταν στα χέρια του αμερικανικού στρατού τις δυο δεκαετίες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον και την εισβολή στην ασιατική χώρα διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

Τα αμερικανικά στρατεύματα και αυτά του NATO αποσύρθηκαν από εκεί τον Ιούλιο του 2021, καθώς οι Ταλιμπάν καταλάμβαναν με αστραπιαία ταχύτητα τομείς του Αφγανιστάν, προτού εντέλει θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλη τη χώρα έναν μήνα αργότερα.

Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί μεγάλη απώλεια το ότι χάθηκε αυτή η βάση, κάτι που έχει πει επανειλημμένα μετά την επάνοδό του στην εξουσία. Είναι ανάμεσα στις επικρίσεις του εναντίον του διαδόχου και προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, για το πώς διαχειρίστηκε την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν.

Ο ρεπουμπλικάνος εξάλλου εκφράζει συχνά δυσαρέσκεια για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας, αντίπαλης υπερδύναμης, στο Αφγανιστάν.

Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι ωστόσο επισήμαναν πως ο στόχος να «ανακτηθεί» η Μπάγραμ μπορεί να αρχίσει να μοιάζει με νέα εισβολή, καθώς θα απαιτούσε κάπου 10.000 στρατιωτικούς και διάφορα άλλα μέσα, ιδίως προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο μεγιστάνας άφησε να εννοηθεί χθες πως η βάση θα μπορούσε να ανακτηθεί με συναίνεση των Ταλιμπάν — αλλά δεν είναι σαφές τι θα συμπεριλάμβανε ως αντάλλαγμα τέτοια συμφωνία. Θα ήταν θεαματική στροφή του ισλαμιστικού κινήματος που πολεμούσε εναντίον του αμερικανικού στρατού για χρόνια και να ανατρέψει την υποστηριζόμενη από την Ουάσιγκτον κυβέρνηση.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί δήλωσε πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχεδιασμοί όσον αφορά στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη της βάσης, όπου λειτουργούσε μεταξύ άλλων τεράστιο κέντρο κράτησης. «Δεν βλέπω πως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ρεαλιστικά», πρόσθεσε. Πέρα από τη λειτουργία της βάσης, θα χρειαζόταν τεράστιες προσπάθειες για τη φύλαξη της ίδιας και της περιμέτρου της και τον ανεφοδιασμό της.

Ακόμη κι αν κλεινόταν συμφωνία με τους Ταλιμπάν, θα συνέχιζαν να εγείρονται διάφορες απειλές, ιδίως από την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Θα ήταν επίσης εντός εμβέλειας πυραύλων του Ιράν.

Τα πλεονεκτήματα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας εκεί είναι μικρότερα από τους κινδύνους» που θα εγείρονταν, είπε πρώην αξιωματούχος, επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το σαββατοκύριακο, έγιναν συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς αξιωματούχους και τις de facto αρχές στην Καμπούλ, αφιερωμένες ιδίως στους Αμερικανούς που κρατούνται στο Αφγανιστάν. Συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος για τους Αμερικανούς ομήρους Άνταμ Μπόλερ, ο πρώην ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για το Αφγανιστάν Ζαλμάι Χαλιλζάντ και ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, ο Αμίρ Χαν Μουτακί.

