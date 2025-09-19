Κλέλια Ανδριολάτου για τον 4ο κύκλο του «Maestro»: «Ο Χριστόφορος μας μάζεψε σπίτι του και μας το είπε – Θα γίνει πιο αστυνομικό»

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega τόσο για την παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού με τίτλο «ζ-η-θ, ο Ξένος», στην οποία συμμετείχε, όσο και για τον νέο κύκλο της σειράς Maestro.

Η ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία της στο θεατρικό έργο ως μια σημαντική πρόκληση που τελικά άφησε θετικό αποτύπωμα. «Η παράσταση στην οποία συμμετείχα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ωραία περιοδεία, ήταν τιμητική η ευκαιρία που μου δόθηκε και καταφέραμε να σταθούμε στο ύψος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό μέλλον της, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον νέο κύκλο του Maestro. «Δεν περίμενα ότι θα συνεχίσουμε αλλά όταν μας το ανακοίνωσε ο Χριστόφορος είπα “ουάου”. Μας μάζεψε σπίτι του και μας το είπε. Σε λίγες μέρες φεύγουμε κιόλας, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ανυπομονώ για τις νέες προσθήκες στη σειρά. Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro, θα γίνει πιο αστυνομικό», δήλωσε στην κάμερα του Mega.