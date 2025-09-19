Ιταλία: Ενισχύονται τα μέτρα προστασίας για την Τζόρτζια Μελόνι και τους δυο αντιπροέδρους της κυβέρνησης, Ταγιάνι και Σαλβίνι

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία Τζόρτζια Μελόνι

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας για την πρωθυπουργό της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι και τους δυο αντιπροέδρους της κυβέρνησης, τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και τον υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι. Η απόφαση εντάσσεται σε πρωτοβουλία για παροχή περαιτέρω προστασίας σε πρόσωπα με κεντρικό ρόλο στον δημόσιο βίο της Ιταλίας, μετά τη δολοφονία του Αμερικανού, συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Η είδηση προκαλεί σοκ» – Η ανάρτηση της Τζόρτζια Μελόνι

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος, συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους πρόσθεσε: «Το όλο κλίμα δεν είναι από τα καλύτερα. Καλώ όλους να ρίξουν τους τόνους. Και εγώ, κατά τη σημερινή μου παρέμβαση στην γερουσία, δεν προσέβαλα κανέναν».

Το επίπεδο επιφυλακής που υιοθετήθηκε είναι «εξαιρετικό» και προβλέπει τη χρήση μέχρι και τριών θωρακισμένων αυτοκινήτων, με τρεις αστυνομικούς στο καθένα, για τις μετακινήσεις των συγκεκριμένων μελών της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

