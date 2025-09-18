Δημοσκοπήσεις: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και το «κόμμα Τσίπρα»

Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δείχνει να κινείται στα ποσοστά που είχε συγκεντρώσει στις Ευρωεκλογές του 2024, ήτοι 28-29%, καταγράφουν τρεις νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας ποσοστά κοντά στο 17%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ιστορικά χαμηλά ποσοστά, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας, που πριν από το καλοκαίρι είχε ανέβει στη δεύτερη θέση, εμφανίζει πλέον πτώση.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι απέναντι στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αν και ένα σημαντικό ποσοστό εκφράζει θετική στάση, η πλειοψηφία παραμένει επιφυλακτική ως προς την αποτελεσματικότητα των εξαγγελιών, με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο βάρος στην καθημερινότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πώς αντιμετωπίζεται η ίδρυση νέων κομματικών σχηματισμών, όπως αυτός που φέρεται να δρομολογεί ο Αλέξης Τσίπρας. Οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι, με αρκετούς να εκφράζουν σκεπτικισμό για το αν ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό.

H δημοσκόπηση Metron Analysis

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 11,3 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με την Ελληνική Λύση να παγιώνεται στην τρίτη θέση και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί στην τέταρτη, καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 21,8%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10,5% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 4,8%, ΜέΡΑ25 3,2%, Φωνή Λογικής 3,2%, Νέα Αριστερά 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,7%, Νίκη 1,5%, Σπαρτιάτες 0,3%. Λοιπά κόμματα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5,1%, Λευκό – Άκυρο το 4%. Δεν θα ψηφίσει δηλώνει το 6%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 12,6%.

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει διαρροές προς τη Φωνή Λογικής, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ προς την Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ προς την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και τη Νέα Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρή παρουσία στους κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει την πιο ισχυρή παρουσία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς, αν και στους τελευταίους φαίνεται και η πίεση από τους σχηματισμούς της ακροδεξιάς. Η Πλεύρη Ελευθερίας έχει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των αριστερών, κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,2% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 13,6%, η Ελληνική Λύση με 11,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,2%, το ΚΚΕ με 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 6,2%, το ΜέΡΑ25 με 4,2, η Φωνή Λογικής με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η Νίκη με 1,9%, οι Σπαρτιάτες με 0,4%, ενώ τα λοιπά κόμματα αγγίζουν το 6,6%

Θα υποστήριζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα;

Η δημοσκόπηση έθεσε και το ερώτημα εάν θα υποστήριζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το 10% απαντά πολύ πιθανό και το 11% απαντά αρκετά πιθανό. Από την άλλη το 18% απαντά «όχι και τόσο πιθανό» και το 60% «απίθανο».

Η θετική τοποθέτηση βρίσκεται κυρίως μεταξύ των αριστερών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, ενώ το προφίλ όσων το βλέπουν θετικά δείχνει ότι κυρίως προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τους άλλους σχηματισμούς της Αριστεράς αλλά και από την αδιευκρίνιστη ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και δυσπιστία αλλά και μια αρκετά ισχυρή αφετηρία, τουλάχιστον εάν συγκριθεί με το σημερινό αντιπολιτευτικό τοπίο.

Η δημοσκόπηση MRB

Διαφορά 11,2 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ, που παγιώνεται στη δεύτερη θέση καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 21,8%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 10,6%

Ελληνική Λύση: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας 8,6%

ΚΚΕ: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 4%

Φωνή Λογικής: 3,2%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Νίκη: 2,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22,4%

Με την αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 28,1%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 13,7%

Ελληνική Λύση: 12%

Πλεύση Ελευθερίας 11,1%

ΚΚΕ: 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 5,2%

Φωνή Λογικής: 4,1%

ΜέΡΑ25: 3,7%

Νίκη: 3,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νέα Αριστερά: 12,1%

Άλλο κόμμα: 5,7%

Δυσαρέσκεια για τη ΔΕΘ και έντονη δυσπιστία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ερώτημα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δυσπιστία είναι καθολική: 77,2% των πολιτών πιστεύει ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε θα επιστραφούν τα χρήματα. Το 48,3% δηλώνει «σίγουρα όχι» και το 28,9% «μάλλον όχι» για την προοπτική απόδοσης ευθυνών.

Παράλληλα, αρνητικά κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ οι ερωτηθέντες: μόλις 29,3% θεωρεί ότι θα αποδώσουν, ενώ 60,7% εκτιμά ότι δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ένα κλίμα έντονης κοινωνικής ανασφάλειας και έλλειψης εμπιστοσύνης προς θεσμούς και πολιτική ηγεσία.

Ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα – «Όχι» σε κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Η ακρίβεια παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα πονοκέφαλος για το 54% των πολιτών. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης (25,1%), η υγεία (21,1%), το ύψος εισοδημάτων (19,5%) και το μεταναστευτικό (14,1%).

Σχετικά με τη δημιουργία νέων κομμάτων, 26,5% πιστεύει ότι θα ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό, 28,3% ότι θα κατακερματίσουν την αντιπολίτευση, ενώ 37,7% θεωρεί ότι δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 67,2% απαντά «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα» ή «μάλλον δεν θα το ψήφιζα», με μόλις 22,3% να δηλώνει θετικό. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η απόρριψη προς πιθανό κόμμα Αντώνη Σαμαρά: 80,7% δεν θα το ψήφιζε, ενώ μόλις 14,1% εμφανίζεται θετικό.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η δημοσκόπηση της Pulse

Προβάδισμα 12,5 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της PULSE. Παράλληλα, στην έρευνα οκτώ κόμματα δείχνουν να περνούν το κατώφλι της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταγράφει ιστορικό χαμηλό, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11,5%, η Πλεύση ελευθερίας με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 6%, το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής με 3% αντίστοιχα, η Νίκη με 2,5%, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2% αντίστοιχα, οι Σπαρτιάτες με 1,5%. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 4,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 14%.

Στην εκτίμηση ψήφου η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής: ΝΔ 29%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14%,, Πλεύση Ελευθερίας 10,5%, Ελληνική Λύση 9,5%, ΚΚΕ 8,5%, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 7%, ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής 3,5% αντίστοιχα, Νίκη 3%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας 2,5% αντίστοιχα, Σπαρτιάτες 1,5%, ενώ άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5% των ερωτηθέντων.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το κόμμα που εικάζεται ότι θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Οι δύο στους 10 ερωτηθέντες θα ψήφιζαν ή θα κοίταζαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο.

Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ίσως να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η αξιολόγηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι.

Το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.