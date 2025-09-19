Ζάκυνθος: Σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της πόλης – Εκσφενδονίστηκαν μέχρι και καρέκλες – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία-Ληστεία

Αναταραχή και βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου.

Ζάκυνθος: Δύο εργαζόμενοι ξενοδοχείου τραυματίστηκαν ύστερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Σύμφωνα με το apohxos.gr, ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν μεταξύ τους μπροστά στα έκπληκτα μάτια ντόπιων και τουριστών που απολάμβαναν το όμορφο βράδυ

Το επεισόδιο κατέγραψαν πολίτες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media εκσφενδονίστηκαν μέχρι και καρέκλες.

Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας την στιγμή που κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν προκειμένου να φύγουν από το σημείο καθώς υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού.

Μάλιστα αρκετοί τουρίστες οι οποίοι απολάμβαναν την βόλτα τους στο κέντρο της Ζακύνθου πήγαν γρήγορα στα καταλύματα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια αλλά και ποια ήταν η αιτία.

