Γιάννενα: Νοσηλεύεται άνδρας από την Καστοριά που βρέθηκε θετικός στον ιό της φυματίωσης

Άνδρας από την Καστοριά βρέθηκε θετικός στον ιό της φυματίωσης σε εργαστηριακό έλεγχο και νοσηλεύεται, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή με θετική ανταπόκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ασθενής, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για εξειδικευμένη παρακολούθηση. Οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του, τονίζοντας την καλή του αντίδραση στη φαρμακευτική αγωγή. Ενδεικτικό της ελεγχόμενης κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της νόσου.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές προχώρησαν στην απαραίτητη ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Διενεργήθηκαν εκτενείς εργαστηριακοί έλεγχοι τόσο στα μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος όσο και στους συναδέλφους του στον εργασιακό του χώρο.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων υπήρξαν καθησυχαστικά, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία άλλη θετική περίπτωση στον ιό της φυματίωσης. Η αρνητικοποίηση του συνόλου των δειγμάτων από τις επαφές του άνδρα αποτρέπει, προς το παρόν, την οποιαδήποτε ανησυχία για περαιτέρω διασπορά του ιού.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών φαίνεται πως περιόρισαν το περιστατικό.

 

