Παλαιό Φάληρο: «Άνοιξε την πόρτα» – Μοτοσικλετιστής χτύπησε και απείλησε με όπλο ταξιτζή για τα μάτια μιας γυναίκας

Παλαιό Φάληρο: «Άνοιξε την πόρτα» – Μοτοσικλετιστής χτύπησε και απείλησε με όπλο ταξιτζή για τα μάτια μιας γυναίκας
Παρ’ ολίγον τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο, όταν μοτοσικλετιστής επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και τον απείλησε με όπλο, το οποίο μάλιστα εκπυρσοκρότησε.

Συγκεκριμένα, ο μοτοσικλετιστής επιτέθηκε με κράνος σε οδηγό ταξί, ενώ τον απείλησε και με το όπλο που είχε κρυμμένο στο τσαντάκι του. Το πιστόλι εκπυρσοκρότησε, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Αιτία του επεισοδίου, μια γυναίκα που είχε πάρει κούρσα ο ταξιτζής.

Σύμφωνα με το STAR, η κούρσα θρίλερ ξεκίνησε για τον οδηγό του ταξί μετά από διένεξη που είχε με γυναίκα επιβάτη. Εκείνη φαίνεται να κάλεσε τον φίλο της, στον οποίο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της. Εκείνος την περίμενε στο σημείο που θα αποβιβαζόταν και μόλις έφτασε το ταξί, τότε ο οδηγός της μηχανής και φίλος της γυναίκας, άρχισε να του επιτίθεται.

«Φώναζε στον ταξιτζή “Άνοιξε την πόρτα, βγες έξω”. Βγαίνει ο ταξιτζής έξω, ο μηχανόβιος τον έβριζε. Σε μια φάση ο ταξιτζής τον σπρώχνει και του ρίχνει με το κράνος ο μηχανόβιος στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή ο ταξιτζής, αφού είχε χτυπηθεί 2 – 3 φορές ήδη από τον μηχανόβιο, έψαχνε κάτι στο πορτ παγκαζ. Κάτι στο χέρι κράτησε, δεν έκανε κάποια κίνηση εκείνη τη στιγμή», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο μάρτυρας και ένας διερχόμενος οδηγός μπήκαν στη μέση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως «πάγωσαν» όταν είδαν το τσαντάκι του οδηγού της μηχανής.

«Ο μηχανόβιος στο τσαντάκι του είχε ένα όπλο. Εκείνη τη στιγμή έκανα εγώ λίγο πίσω, το παιδί με το αυτοκίνητο που είχε σταματήσει έφυγε και καλά έκανε. Το έβγαλε το όπλο προφανώς για απειλή και εκεί που είχαμε όλοι πλέον απομακρυνθεί εκπυρσοκρότησε το όπλο του κυρίου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο ήταν ρέπλικα και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το επεισόδιο έγινε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην οδό Ζησιμοπούλου, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός του ταξί τρομοκρατημένος κάλεσε την αστυνομία, ενώ ο οδηγός της μηχανής απομακρύνθηκε απο το σημείο μαζί με τη γυναίκα.

Ο ταξιτζής κατάφερε να συγκρατήσει την πινακίδα του οδηγού της μηχανής και πλέον τον αναζητά η ασφάλεια.

