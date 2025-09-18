Θοδωρής Κατσαφάδος: «Η Μπέτυ Βαλάση μπήκε σε οίκο ευγηρίας, πήγα και την είδα, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε»

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος μίλησε στο Buongiorno για τα ξεκαρδιστικά ευτράπελα που έχουν συμβεί στη σκηνή, για την Καίτη Γαρμπή, τα κομπολόγια που τον ενοχλούν στο θέατρο, αλλά και για την κατάσταση της υγείας της Μπέτυς Βαλάση.

«Ήταν ένα καλοκαίρι με πολλές παραστάσεις, πολύ κουραστικό αλλά συγχρόνως μια ευτυχισμένη στιγμή στην δουλειά μου. Κάθε βράδυ όπου παίξαμε το θέατρο ήταν κατάμεστο από κόσμο. Είμαι από τους ηθοποιούς που δεν μπορώ να αποφορτίσω ή να αποβάλλω την καθημερινότητά μου και να βγω στην σκηνή. Χρειάζομαι έναν χρόνο πριν βγω στη σκηνή», είπε αρχικά ο Θοδωρής Κατσαφάδος

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος είπε στη συνέχεια: «Μου κάνει εντύπωση που πολλοί συνάδελφοι είναι με ένα κινητό στο χέρι πριν βγουν στη σκηνή. Απορώ πώς γίνεται. Το κινητό είναι πληγή στην καρδιά μου και όταν το βλέπω να χρησιμοποιείται τόσο πολύ και να το ακούω την ώρα της παράστασης. Σε έναν μονόλογο της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη ακούστηκε Καίτη Γαρμπή, ως ήχος τηλεφώνου. Το χειρότερό μου είναι το κομπολόι. Είναι οι γνωστοί συρόμενοι που τους σέρνουν οι γυναίκες τους στο θέατρο».

Κλείνοντας, ο Θοδωρής Κατσαφάδος είπε: «Ο εγγονός μου είναι 7,5 ετών. Το βραχιολάκι που φοράω μου το έκανε δώρο εκείνος. Η μοναξιά δεν με φοβίζει, με φοβίζει η ανημποριά. Η αδερφή μου μπήκε σε γηροκομείο γιατί δεν μπορεί. Η κουμπάρα μου η Μπέτυ Βαλάση μπήκε σε οίκο ευγηρίας. Πήγα και την είδα και δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ».