Ζάκυνθος: Δύο εργαζόμενοι ξενοδοχείου τραυματίστηκαν ύστερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Δύο εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο στο Καλαμάκι Ζακύνθου τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν χθες στις 8 το πρωί σημειώθηκε έκρηξη φιάλης υγραερίου στην κουζίνα του καταλύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τραυματίες είναι μία 21χρονη Ελληνίδα και ένας 42χρονος Κενυάτης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική με εγκαύματα δεύτερου βαθμού, που υπέστησαν από το περιστατικό.

Το γεγονός έφερε στη δημοσιότητα το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, το οποίο κατήγγειλε «τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν συνολικά στο χώρο των ξενοδοχείων και του επισιτισμού στο νησί».

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την σοβαρότητα της έκρηξης, δεν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.