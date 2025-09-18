Ζάκυνθος: Δύο εργαζόμενοι ξενοδοχείου τραυματίστηκαν ύστερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο

Δύο εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο στο Καλαμάκι Ζακύνθου τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν χθες στις 8 το πρωί σημειώθηκε έκρηξη φιάλης υγραερίου στην κουζίνα του καταλύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τραυματίες είναι μία 21χρονη Ελληνίδα και ένας 42χρονος Κενυάτης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική με εγκαύματα δεύτερου βαθμού, που υπέστησαν από το περιστατικό.

Το γεγονός έφερε στη δημοσιότητα το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, το οποίο κατήγγειλε «τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν συνολικά στο χώρο των ξενοδοχείων και του επισιτισμού στο νησί».

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την σοβαρότητα της έκρηξης, δεν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΠΟΕΔΗΝ: Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές οι μονάδες υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μείωση των επιτοκίων της Fed έφερε άνοδο στον Γενικό Δείκτη μετά τα πτωτικά σερί

Μηναία αμοιβή 746,80 ευρώ σε 7 ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: Η διαδικασία και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Πώς να αυξήσετε τις προβολές στο YouTube και να αναπτύξετε το κανάλι σας το 2025

Απομάκρυνση διαστημικών απορριμμάτων: Νέα ιδέα προτείνει την χρήση κινητήρων ιόντων για «καθαρίσει» ο ουρανός
περισσότερα
16:45 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλία: Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός έπειτα από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία 

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε στρατιωτικός γιατρός από την Θεσσαλία, έπειτα από καταγγελίες για ενδο...
16:29 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρκόπουλο: Μία σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση 

Συνελήφθη χθες, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς τ...
16:18 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Συνελήφθη 28χρονος μοτοσικλετιστής που έκανε «σούζα» για 350 μέτρα – Δεν είχε δίπλωμα – ΦΩΤΟ

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσ...
16:10 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Η Κηφισιά ζητά λύσεις με ανθρωπιά και θεσμική παρέμβαση απέναντι στο φαινόμενο της επαιτείας

Ο Δήμος Κηφισιάς απευθύνει μια ανθρώπινη αλλά και ξεκάθαρη έκκληση προς όλους τους δημότες και...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος